Finanz-Horoskop: 3 Sternzeichen, die immer nur ans Geld denken

Wer Sicherheit und Freiheit gleichermaßen schätzt, neigt vielleicht eher dazu, seine Finanzen genau im Blick zu haben. Drei Sternzeichen sind hierfür besonders prädestiniert – und sind manchmal extrem auf ihr Geld fixiert.

Klar, so gut wie niemandem von uns ist Geld völlig egal - aber manche Leute sind regelrecht davon besessen, nur an ihre Finanzen zu denken. Das kann aus unterschiedlichen Gründen der Fall sein: Geld steht natürlich nicht nur für Luxus, sondern auch für eine gewisse Sicherheit und Unabhängigkeit. Es kann ein effektives Mittel zum Umsatz von Zielen und als Maßstab für Erfolg und Prestige sein – und in manchen Fällen schnell zum Lebensinhalt werden.

Horoskop: Diese Sternzeichen achten besonders auf ihre Finanzen

Wer nur noch auf sein Geld guckt kann leider auch schnell andere wichtige Aspekte des Lebens komplett vernachlässigen. Welche drei Sternzeichen besonders auf Einkommen, Status und Finanzen achten, zeigen wir euch im Video.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Horoskop