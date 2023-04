Lieber alleine Sport oder ein Gruppentraining? Lieber intensiv oder sanft? Welches Workout für dich optimal ist, verrät dir dein Sternzeichen.

Unser Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Deshalb tut Sport uns gut – physisch wie psychisch. Und wenn wir unsere körperliche Aktivität vernachlässigen, können wir krank werden. Aber welche Sportart ist die beste? Ganz einfach: die, die dir am meisten Spaß macht und dir persönlich guttut. Falls du Inspiration für deine neue Lieblings-Sportart brauchst, wirst du in den Sternen fündig. Hier kommt das optimale Workout für dein Sternzeichen!

Diese Sportart ist perfekt für dein Sternzeichen

Widder (21. März bis 19. April): Boxen

Für Widder eignen sich Boxen oder von Boxen inspirierte Trainingsformen. Dabei können sie einige ihrer überschüssigen Energie loswerden und sich ordentlich auspowern. Das intensive Cardio-Training ist perfekt für das feurige Widder-Gemüt!

Stier (20. April bis 20. Mai): Pilates

Stiere brauchen ein eher sanftes Workout, das sie erdet. Pilates ist perfekt! Die großen Muskelgruppen und vor allem die Tiefenmuskulatur kommen auf ihre Kosten, aber Stiere müssen dabei nicht unkoordiniert herumhüpfen.

Zwillinge (21. Mai bis 20. Juni): Zumba

Der extrovertierte Zwilling fährt am besten mit einem Training in der Gruppe, möglichst Zumba oder ein Aerobickurs, bei dem er sein Rhythmusgefühl unter Beweis stellen kann. So fühlt sich das Workout mehr wie eine soziale Aktivität als eine Pflicht an.

Krebs (21. Juni bis 22. Juli): Crosstrainer

Die fließenden Bewegungen auf dem Crosstrainer sind genau das Richtige für das Wasserzeichen Krebs. Hier fühlt sich das sensible Sternzeichen nicht von zu vielen Eindrücken überfordert und kann ganz in seinem Rhythmus trainieren.

Löwe (23. Juli bis 22. August): Spinning

Für den wilden Löwen darf es gern etwas mehr sein: Spinning ist das perfekte Cardio-Training – und das Herz spielt beim Löwen schließlich die Hauptrolle. Das Sahnehäubchen: Der Löwe kann sich seinen Platz in der ersten Reihe suchen und da alle Blicke auf sich ziehen.

Jungfrau (23. August bis 22. September): Vinyasa Yoga

Die Jungfrau möchte sich beim Sport tief in ihren Körper hineinfühlen und sich erden. Deshalb ist Yoga genau richtig. Am besten Vinyasa oder Jivamukti Yoga – Stile, die sowohl das Bewegungsbedürfnis als auch die Verbindung mit etwas Größerem befriedigen.

Waage (23. September bis 22. Oktober): Tanzen

Für die Waage muss es vor allem Spaß machen – und gut aussehen. Deshalb liebt sie Tanzen. Dabei kommt sie mit anderen in Berührung, macht etwas wirklich Schönes und kann dabei noch ein cooles Outfit tragen. Was will Waage mehr?

Skorpion (23. Oktober bis 21. November): Bouldern

Der Skorpion fühlt sich von Kraft angezogen. Deshalb darf es für ihn gern ein herausforderndes Workout sein, bei dem er an seine Grenzen gehen kann. Bouldern bringt genau das mit – dabei fühlt sich der Skorpion unabhängig und stark.

Schütze (22. November bis 21. Dezember): Joggen

Schützen lieben ihre Freiheit und wollen sich auf keinen Fall eingesperrt fühlen. Joggen in der Natur ist deshalb perfekt für sie. Damit kommen sie ihrem Drang auszubrechen nach – das Training fühlt sich so fast wie ein Mini-Urlaub an.

Steinbock (22. Dezember bis 19. Januar): Qigong

Steinböcke sind unglaublich fleißig und strukturiert. Damit sie davon mal ein wenig runterkommen, sind erdende Sportarten wie Qigong optimal für sie. Die Bewegungsabläufe sind langsam, der Fokus liegt auf dem Atem. Das verpasst dem Steinbock eine dringend notwendige Bremse.

Wassermann (20. Januar bis 18. Februar): Workouts mit der VR-Brille

Der luftige Wassermann braucht auf jeden Fall ein trendiges Workout, er möchte schließlich immer am Puls der Zeit sein. Was könnte also besser zu ihm passen als Training mit einer VR-Brille? Boxen im Dschungel, Bergsteigen – alles mit ein paar Klicks möglich für den Wassermann.

Fische (19. Februar bis 20. März): Schwimmen

Es liegt eigentlich auf der Hand: Fische fühlen sich im Wasser am wohlsten, deshalb ist Schwimmen der perfekte Sport für sie. Aqua-Aerobic oder andere Bewegungsformen im kühlen Nass sind für sie genauso gut – Hauptsache, sie sind in ihrem Element.

Verwendete Quelle: bustle.com