Frühlings-Horoskop 2023 3 Sternzeichen, denen der Frühling jetzt pure Freude bringt

Der Winter ist endgültig auf dem Rückzug – und mit dem Frühling kriegen vor allem drei Sternzeichen ganz besondere kosmische Unterstützung.

Es ist nicht zu übersehen: Der Frühling liegt in der Luft. Auch, wenn der April uns immer mal wieder mit Regen und Kälte überrascht, ist der Winter eindeutig vorbei. Von diesen Frühlingsgefühlen werden alle Sternzeichen mitgerissen und bekommen vom Schicksal so manches unerwartete Geschenk. Doch insbesondere drei von ihnen haben im Frühling allen Grund zur Freude.

Frühlings-Horoskop 2023: 3 Sternzeichen werden besonders begünstigt

Diese Sternzeichen genießen ganz besondere kosmische Unterstützung und sind durch diesen Rückenwind auch prompt inspiriert, wie lange nicht mehr. Mutig hören sie auf Bauch und Herz und wagen sich an Abenteuer, die ihnen so manchen Traum erfüllen und ihr Herz in vielerlei Hinsicht höherschlagen lassen. Im Video seht ihr, wer sich auf einen einmaligen Frühling gefasst machen kann!

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Horoskop