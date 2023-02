von Mara Rehfisch Wenn die ersten Frühlingsgefühle in der Luft liegen und die ersten leichten Sonnenstrahlen auf unserer Haut tanzen, dann wissen sich drei Sternzeichen des Tierkreises besonders vom Zauber der Frühlingsgefühle beflügeln zu lassen.

Es gibt viele verschiedene Wege, sich von Frühlingsgefühlen beflügelt zu fühlen. Für manche sind es die zwischenmenschlichen Annäherungen, für wiederum andere ist es die Tatsache, dass sie nach einem langen Winter ihr inneres Leuchten wiederfinden. Für jeden gibt es also unterschiedliche Formen, den Anfang des Frühlings in sich zu spüren. Unter den insgesamt zwölf Tierkreiszeichen verbergen sich drei Sternzeichen, die den Zauber des Frühlings auf jeweils unterschiedliche Art erleben.

Widder

Der Widder ist ein sehr lebhaftes Sternzeichen und wird von Frühlingsgefühlen regelrecht angetrieben. Für das Tierkreiszeichen ist das der perfekte Zeitpunkt für einen Neuanfang, denn die sich anbahnenden Frühlingsgefühle verleihen ihm ungeahnte Kräfte. Der Widder genießt diesen neuen inneren Antrieb, geht damit gerne unter Leute und schöpft daraus frische Lebensenergie.

Stier

Der Stier versteht es zu genießen, und zwar in vollen Zügen. Er:sie empfindet Frühlingsgefühle als perfekte Gelegenheit, seiner Seele etwas Gutes zu tun und seine:ihre energetischen Akkus aufzuladen. Den perfekten Ausgleich zu einem stressigen Alltag findet er:sie nämlich häufig in der Natur, deshalb kann das Tierkreiszeichen den Frühlingsanfang kaum mehr abwarten. Lange Spaziergänge, ausgiebige Kaffee-Dates in der Frühlingssonne. Das ist genau das, was der Seele des Stiers jetzt guttut.

Krebs

Ein weiteres Sternzeichen mit einem besonderen Faible für den Frühlingsanfang ist der Krebs. Die Frühlingsgefühle verleihen ihm:ihr nämlich einen besonderen Glow, welcher ihn:sie wunderbar für romantische Abenteuer qualifiziert. Er:sie muss nur anfangen, Dinge zuzulassen und sich offen zu zeigen, dann kommt der Rest eigentlich wie von selbst. Viele der neu gewonnen Bekanntschaften versprechen sogar ein hohes Maß an Beständigkeit.

