von Janina Oehlbrecht Das Geburtshoroskop kann einiges über deinen Charakter verraten. Hier erfährst du, wie du deine persönliche Birth Chart berechnen und interpretieren kannst.

Falls du schon immer die Welt der Astrologie erforschen wolltest, kommst du um das Geburtshoroskop nicht herum. Die meisten von uns kennen ihr Sternzeichen und finden, dass sie sich mit einigen der klassischen Eigenschaften dieses Zeichen identifizieren können. Der selbstbewusste Löwe, der flirtende Zwilling oder der emotionale Krebs – kommt dir bekannt vor? Dabei ist Astrologie so viel mehr als ein Klischee.

Das Geburtshoroskop liefert alle möglichen Einsichten darüber, wie du tickst und gibt kosmische Hinweise darauf, wer du wirklich bist, wie du liebst und was du im Leben brauchst, um dein höchstes Potenzial zu entfalten. Falls du jemals das Gefühl hattest, dass du dich mit deinem Sternzeichen nicht identifizieren kannst, solltest du unbedingt einen Blick in deine Birth Chart werfen. Und andernfalls natürlich auch!

Was ist ein Geburtshoroskop?

Das Geburtshoroskop, auch bekannt als Birth Chart (engl.), ist eine "Momentaufnahme", welche zeigt, wo sich alle Planeten auf ihrer Umlaufbahn befanden, als du geboren wurdest. Es berechnet sich aus deinem Geburtsdatum, deinem Geburtsort sowie deiner Geburtszeit. Das Geburtshoroskop erzählt eine Geschichte. Deine Lebensgeschichte. Während exakte wissenschaftliche Veranschaulichungen des Himmels heliozentrisch sind, was bedeutet, dass sich die Sonne im Zentrum des Universums befindet, ist in einem Geburtshoroskop die Erde im Zentrum. Bei der Deutung des Geburtshoroskopes gibt es drei Hauptbestandteile:

Die Planeten

Die Sternzeichen

Die Häuser

Innerhalb der Momentaufnahme deiner Geburt wird der Himmel in zwölf gleiche Tortenstücke für die zwölf Tierkreiszeichen aufgeteilt, sodass jeder Planet in ein bestimmtes Tierkreiszeichen fällt. Wenn zum Beispiel der Planet Merkur in das Sternzeichen Stier fällt, würdest du sagen, du bist Merkur im Stier. Daneben wird der Himmel auch noch in zwölf Häuser unterteilt. Die Häuser stehen für verschiedene Aspekte deiner Persönlichkeit – in diesen stehen dann die Planeten in den Sternzeichen. Während also jedes Individuum die gleichen Planeten in seinem Horoskop hat, liegen diese nicht in den gleichen Tierkreiszeichen oder Häusern. Um die Geheimnisse deines Geburtshoroskops zu entschlüsseln, musst du die Eigenschaften der zwölf Sternzeichen, die Assoziationen und Bedeutungen der herrschenden Planeten und die Bedeutung der zwölf Häuser kennen. Auf der Grundlage dieser Informationen kannst du deine eigenen Interpretationen vornehmen.

Die Elemente des Geburtshoroskops einfach erklärt

Häuser? Sternzeichen? Planeten? Sicher klingt alles erstmal etwas kompliziert und ausgedacht. Im Folgenden werden wir dir erklären, was die einzelnen Sternzeichen, Häuser und Planeten zu bedeuten haben. Aber was versteht man eigentlich ganz allgemein darunter?

Planeten: Die Planeten im Geburtshoroskop sind wie die Schauspieler im Film deines Lebens.

Die Planeten im Geburtshoroskop sind wie die Schauspieler im Film deines Lebens. Sternzeichen: Die Tierkreiszeichen sind wie die Kostüme, die jeder Planet trägt.

Die Tierkreiszeichen sind wie die Kostüme, die jeder Planet trägt. Häuser: In den Häusern deiner Birth Chart spielt sich die Handlung ab.

Das Erste, worauf du bei deinem Geburtshoroskop achten solltest

Du kommst nun deiner Birth Chart immer näher. Damit du dich nicht zu Beginn überfordert, kannst du den Weg zur Deutung deines Geburtshoroskopes in Etappen angehen. Konzentriere dich zunächst auf deinen Aszendenten sowie dein Sonnen- und Mondzeichen. Diese drei haben den größten Einfluss auf deine Persönlichkeit.

Sonnenzeichen: Das Sonnenzeichen ist dein Sternzeichen. Dein Hauptmerkmal und dein Motor, der dich im Leben antreibt. Es repräsentiert deine Bedürfnisse, Wünsche und Schlüsseleigenschaften. Es ist wie eine Skizze deiner Persönlichkeit.

Das Sonnenzeichen ist dein Sternzeichen. Dein Hauptmerkmal und dein Motor, der dich im Leben antreibt. Es repräsentiert deine Bedürfnisse, Wünsche und Schlüsseleigenschaften. Es ist wie eine Skizze deiner Persönlichkeit. Aszendent: Dein Aszendent ist so etwas wie dein Mantel oder deine Maske. Also das Äußere, das andere zunächst wahrnehmen und als das sie dich wahrscheinlich beschreiben würden. Mit unserem Aszendentenrechner kannst du deinen Aszendenten berechnen.

Dein Aszendent ist so etwas wie dein Mantel oder deine Maske. Also das Äußere, das andere zunächst wahrnehmen und als das sie dich wahrscheinlich beschreiben würden. Mit unserem Aszendentenrechner kannst du deinen Aszendenten berechnen. Mondzeichen: Das Mondzeichen zeigt, was hinter der äußeren Fassade vor sich geht. Deine inneren Emotionen und Gefühle. Es steht auch im Zusammenhang mit deinen Bedürfnissen in Beziehungen und der Art und Weise, wie du dich selbst tröstest oder schützt.

Was bedeuten die Sternzeichen im Geburtshoroskop?

Hier findest du die typischen Charaktermerkmale aller 12 Tierkreiszeichen auf einen Blick. Die Sternzeichen entscheiden darüber, wie die Planeten verwirklicht werden. Am einfachsten zu erklären ist das am Sonnenzeichen. Der Planet Sonne repräsentiert deine Identität. Bist du beispielsweise Sternzeichen Krebs, wirst du dich mit emotionaler Intelligenz, Sensibilität und einer guten Intuition identifizieren können. Genauso werden die Charaktermerkmale der Sternzeichen in der Birth Chart auch auf die anderen Planeten übertragen. Bist du zum Beispiel Mond im Zwlling, bedeutet dies, dass dein emotionales Selbst oft ruhelos ist. Du fühlst dich in viele Richtungen gezogen, bist verspielt, aber auch schnell gelangweilt. Das emotionale Selbst repräsentiert in diesem Fall den Mond und das Rastlose und Verspielte den Zwilling.

Was bedeuten die Planeten im Geburtshoroskop?

Die zehn Herrscherplaneten sind die Sonne, der Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Die ersten fünf (Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars) sind als persönliche Planeten bekannt. Sie beeinflussen uns auf individueller Ebene. Jupiter und Saturn werden als soziale Planeten bezeichnet. Sie sagen einiges über unsere Verbindungen zur Welt um uns herum. Uranus, Neptun und Pluto sind als äußere Planeten bekannt. Sie haben eine größere Umlaufbahn und bewegen sich nur langsam aus einem Sternenbild heraus. Daher definieren sie eher eine ganze Generation oder beschreiben unsere großen Lebensziele. Hier nun alle Planeten jeweils auf einen Blick.

Sonne

Dein Sonnenzeichen ist dein Sternzeichen. Es repräsentiert dein wahres Wesen , deine Identität und deinen Lebensweg . Die Sonne wird mit Ego, Schicksal und unserer äußeren Erfahrung der Welt in Verbindung gebracht.

Dein Sonnenzeichen ist dein Sternzeichen. Es repräsentiert dein , deine und deinen . Die Sonne wird mit Ego, Schicksal und unserer äußeren Erfahrung der Welt in Verbindung gebracht. Mond

Dein Mondzeichen hat mit deinen Gefühlen zu tun und zeigt, was du brauchst, um dich im Leben sicher zu fühlen. Alles, was nicht sofort zum Vorschein kommt, dich aber irgendwie in deinem täglichen Tun steuert, wird vom Mondzeichen festgelegt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der sensible Krebs vom Mond regiert wird.

Dein Mondzeichen hat mit deinen zu tun und zeigt, was du brauchst, um dich im Leben sicher zu fühlen. Alles, was nicht sofort zum Vorschein kommt, dich aber irgendwie in deinem täglichen Tun steuert, wird vom Mondzeichen festgelegt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der sensible Krebs vom Mond regiert wird. Merkur

Dein Merkur-Zeichen verrät, wie du mit anderen interagierst, kommunizierst und lernst. Merkur wird mit dem Verstand , der Analyse , der Entscheidungsfindung und der Interaktion in Verbindung gebracht. Es ist auch der Planet, dem wir während seiner rückläufigen Perioden (eigentlich eine optische Täuschung) namens Mercury Retrograde gerne die Schuld an allem, was gerade schiefläuft, geben.

Dein Merkur-Zeichen verrät, wie du mit anderen interagierst, kommunizierst und lernst. Merkur wird mit dem , der , der und der in Verbindung gebracht. Es ist auch der Planet, dem wir während seiner rückläufigen Perioden (eigentlich eine optische Täuschung) namens Mercury Retrograde gerne die Schuld an allem, was gerade schiefläuft, geben. Venus

Die Venus ist der Planet der Liebe , der Schönheit und des Überflusses . Dein Venus-Zeichen und dessen Stellung im Haus zeigen, wie du romantische Beziehungen zu anderen eingehst und wie du deine Ästhetik oder deinen Sinn für Stil zum Ausdruck bringst. Der Planet wird auch mit Luxus, Weiblichkeit und Geld in Verbindung gebracht.

Die Venus ist der Planet der , der und des . Dein Venus-Zeichen und dessen Stellung im Haus zeigen, wie du romantische Beziehungen zu anderen eingehst und wie du deine Ästhetik oder deinen Sinn für Stil zum Ausdruck bringst. Der Planet wird auch mit Luxus, Weiblichkeit und Geld in Verbindung gebracht. Mars

Der feurige Mars hält alle großen Offenbarungen für dein Sexualleben bereit. Mars wird mit Leidenschaft , Anziehungskraft , Energie und Ehrgeiz in Verbindung gebracht. Dein Mars-Zeichen gibt dir Hinweise darauf, wen oder was du unwiderstehlich anziehend findest und was du brauchst, um dich energiegeladen zu fühlen.

Der feurige Mars hält alle großen Offenbarungen für dein Sexualleben bereit. Mars wird mit , , und in Verbindung gebracht. Dein Mars-Zeichen gibt dir Hinweise darauf, wen oder was du unwiderstehlich anziehend findest und was du brauchst, um dich energiegeladen zu fühlen. Jupiter

Das Glückszeichen Jupiter steht für Optimismus , Expansion , Wachstum und Talent . Dein Jupiter-Zeichen bietet dir Einblicke in deine angeborenen Fähigkeiten (die Dinge, die dir natürlich leichtfallen) und in das, was dich vielleicht inspiriert und was du dir wünscht zu entdecken.

Das Glückszeichen Jupiter steht für , , und . Dein Jupiter-Zeichen bietet dir Einblicke in deine angeborenen Fähigkeiten (die Dinge, die dir natürlich leichtfallen) und in das, was dich vielleicht inspiriert und was du dir wünscht zu entdecken. Saturn

Beim Planeten Saturn geht es um Verantwortung, Lebenslektionen, Grenzen und ums Erwachsenwerden . Dein Saturn-Zeichen zeigt dir, welchen Herausforderungen du dich im Leben stellen könntest und welche Fähigkeiten du dir aneignen musst, um dich weiterzuentwickeln. Er ist ein Planet, der mit Reife und Grenzen assoziiert wird.

Beim Planeten Saturn geht es um und ums . Dein Saturn-Zeichen zeigt dir, welchen Herausforderungen du dich im Leben stellen könntest und welche Fähigkeiten du dir aneignen musst, um dich weiterzuentwickeln. Er ist ein Planet, der mit Reife und Grenzen assoziiert wird. Uranus

Der Uranus wird als rebellischer Planet bezeichnet und steht für Veränderungen, Erfindungen und Genialität . Dein Uranus-Zeichen und seine Hausstellung können Einblicke in dein Engagement für Selbstverbesserung und Weltveränderung geben.

Der Uranus wird als rebellischer Planet bezeichnet und steht für . Dein Uranus-Zeichen und seine Hausstellung können Einblicke in dein Engagement für Selbstverbesserung und Weltveränderung geben. Neptun

Träume, Intuition und Spiritualität werden mit dem Planeten Neptun in Verbindung gebracht. Dein Neptun-Zeichen erklärt dir, was dich im Leben inspiriert, und spiegelt deine Hoffnungen, Träume und Ängste.

werden mit dem Planeten Neptun in Verbindung gebracht. Dein Neptun-Zeichen erklärt dir, was dich im Leben inspiriert, und spiegelt deine Hoffnungen, Träume und Ängste. Pluto

Beim Planeten Pluto dreht sich alles um Macht und Transformation. Dein Pluto-Zeichen kann deine Motivation und deine Beziehung zu Macht darstellen. Der Planet zeigt, wo du deine größten Transformationen erleben könntest.

Was bedeuten die Häuser im Geburtshoroskop?

Jedes Haus umfasst etwa zwei Stunden, denn die zwöf Häuser werden dem 24-Stunden-Rhythmus zugeteilt, den die Erde braucht, um sich einmal um ihre eigene Achse zu drehen. Wundere dich nicht, wenn manche Häuser bei dir leer stehen. Das ist bei den meisten Menschen so. Diese Aspekte spielen in deiner Persönlichkeit dann keine so große Rolle wie andere. Manchmal sind auch mehrere Planeten oder Sternzeichen in einem Haus. Die zwölf Häuser repräsentieren die großen Lebensbereiche.

Das erste Haus ist der Ort, an dem du dich ausdrückst, die Initiative ergreifst und wo du dich der Welt gegenüber darstellst. Es ist der erste Eindruck, den andere von dir gewinnen. In diesem Haus befindet sich immer der Aszendent. Das erste Haus wird vom Sternzeichen Widder beherrscht. Das zweite Haus repräsentiert deine Werte in Bezug auf Wohlstand und Moral. Es entspricht dem Sternzeichen Stier. Das dritte Haus steht für deinen Kommunikationsstil und damit für die direkte Begegnung und Interaktion mit der Außenwelt. Der Zwilling ist der Herrscher des dritten Hauses. Das vierte Haus beschreibt deine Wurzeln und deine emotionale Sicherheit. Es ist kaum verwunderlich, dass es vom Sternzeichen Krebs regiert wird. Das fünfte Haus steht für deine Kreativität und dein inneres Kind. In diesem Haus dreht sich alles um gute Zeiten. Dieser Abschnitt ist dem Löwen zugeordnet. Im sechsten Haus geht es um Wohlbefinden, Gesundheit, Alltag, Routine und Heilung. Wie wichtig ist dir Selbstfürsorge und Ordnung? Wie bewältigst du alltägliche Aufgaben? Die Jungfrau ist das herrschende Zeichen im sechsten Haus. Das siebte Haus repräsentiert die Waage. Es ist das Haus der Beziehungen. Hier geht es darum, wen und wie wir lieben. In diesem Haus erfahren wir, was wir in anderen Menschen suchen. Im achten Haus dreht sich alles um die geheimnisvollen Seiten des Lebens. Das Haus steht für Themen wie Sexualität. Tod, Eifersucht und Magie. Dieses Haus wird vom Skorpion beherrscht. Im neunten Haus geht es darum, wie du deinen Horizont erweitern kannst. Reisen, Bildung, Glück, Wachstum und Spiritualität stehen alle im Zusammenhang mit dem neunten Haus. Das neunte Haus repräsentiert den Schützen. Das zehnte Haus ist das Karriere-Haus – typisch Steinbock. Erfolg, Ehrgeiz, Ansehen und Macht finden hier Platz. Wie trittst du im Arbeitsumfeld auf? Was ist dir dabei wichtig und wo liegen deine Ziele? Im elften Haus geht es um Soziales. Freundschaften, Gemeinschaften und Netzwerke werden hier modifiziert. Was bedeuten dir soziale Kontakte? Welche Rolle spielen sie in deinem Leben? Das elfte Haus ist dem Sternzeichen Wassermann zugeordnet. Das zwölfte Haus schenkt dir Aussagen über deine tiefsten Träume, Ängste und Sehnsüchte. Es geht um dein Unterbewusstsein, um Heilung und um verborgene Botschaften. Logisch – es steht im Zeichen der Fische.

Wie kann ich das Geburtshoroskop lesen?

Die Interpretation deines Geburtshoroskopes gleicht einem Puzzle. Für die Analyse müssen die einzelnen Punkte zwischen den Sternzeichen, den Planeten und den Häusern verbunden werden. Das kann erstmal etwas kompliziert sein. Doch unterstützend dazu gibt es heute auch viele Apps oder Webseiten, die dir kostenlos deine Birth Chart berechnen und die Interpretation direkt mitliefern. Wenn du dich selbst ausprobieren willst, kannst du mit der Erforschung des Wesentlichen beginnen. Schau dir dafür dein Sonnen-, Mond-, und Venuszeichen sowie dein aufsteigendes Zeichen an. Darauf kannst du dann nach und nach aufbauen. Sei dir außerdem immer darüber im Klaren: Horoskope und Sternzeichen sind nach modernen Maßstäben keine Wissenschaft, doch sie können uns Halt und Orientierung in unserem Leben geben.

