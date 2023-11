Unterschiedliche Menschen können die Welt unterschiedlich interpretieren und was für eine Person ein Liebesbeweis ist, kann für eine andere eine bedeutungslose Geste sein. Wie die zwölf Sternzeichen Liebe kommunizieren und wodurch sie sich geliebt fühlen, erfährst du hier.

Liebe lässt sich auf unterschiedliche Weise zeigen und kommunizieren. Wir können sagen "ich liebe dich" oder wir können einen Menschen in den Arm nehmen und unsere Gefühle in der Art und Weise zum Ausdruck bringen, wie wir ihn halten. Wir können der Person, die wir lieben, ein ganz besonderes Geschenk machen oder uns Zeit nehmen, unvergessliche Momente mit ihr zu erleben. Und wir können ungefragt für diese Person da sein, ihr Halt geben und sie unterstützen, weil wir uns kaum etwas mehr wünschen, als dass es ihr gut geht.

Worte, Berührung, Geschenke, Zeit und Taten sind die fünf Sprachen der Liebe, die der amerikanische Psychologe Gary Chapman beschrieben hat und die bis heute als die gängigsten gelten – wobei es sicherlich noch weitere gibt. Laut dem Psychologen fühlen sich manche Menschen mehr geliebt, wenn es ihnen jemand sagt, während andere das Gefühl stärker empfinden, wenn ihnen jemand Zeit und Aufmerksamkeit schenkt oder sie körperlich berührt. Und je nach dem, wie eine Person selbst Liebe erfährt, bringt sie sie wiederum zum Ausdruck.

Die meisten Menschen können mehrere Sprachen der Liebe verstehen und lernen, allerdings hat fast jede Person in der Theorie eine bis zwei primäre Kommunikationsformen der Liebe, mit der oder denen sie von sich aus am meisten anfangen kann, die ihr am nächsten steht oder stehen. Welche das jeweils ist, kann anerzogen und gelernt oder völlig zufällig verteilt sein – oder mit unserem Sternzeichen zusammenhängen, wie einige Astrolog:innen glauben. Doch egal, was der entscheidende Faktor ist: Typischerweise beherrschen die Sternzeichen jeweils folgende Liebessprache besonders gut.

Was die Sternzeichen brauchen, um sich geliebt zu fühlen

Worte

Worte spielen für sehr viele Menschen als Ausdruck von Liebe eine große Rolle. Dabei ist nicht allein der Satz "ich liebe dich" von Bedeutung, sondern es sind die Ausdrucksweise und Wortwahl generell, die ein Gefühl von Liebe und Respekt transportieren, die Achtsamkeit, die wir in die Sprache legen, die wir mit einer Person verwenden. Besonders die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze sowie die Luftzeichen Zwillinge und Waage und das Wasserzeichen Krebs sind besonders empfänglich für Liebe, die in Worten verpackt ist. Sie wünschen sich von Menschen, die ihnen nahestehen, liebevolle Worte und legen ihrerseits viel Bedeutung in das, was sie sagen.

Geschenke

Geschenke können einiges über die Beziehung aussagen, die uns mit einer Person verbindet – und das ist insbesondere den Sternzeichen Stier, Wassermann und Waage sehr bewusst. Sie haben typischerweise ein Talent dafür, Menschen etwas Bedeutungsvolles zu schenken und ihnen damit eine Freude zu machen, und können andersherum wohl gewählte Gaben schätzen und einordnen. Allerdings kann es Personen mit diesen Sternzeichen entsprechend schwer treffen und verletzen, wenn ein Geschenk geringes Interesse und Lieblosigkeit zum Ausdruck bringt.

Taten

Bei den meisten Menschen zeigt sich Liebe in irgendeiner Weise in dem Verhalten, das sie gegenüber der von ihnen geliebten Person an den Tag legen, und in ihren Taten. Allerdings sind nicht alle Menschen gleichermaßen in der Lage, das zu erkennen. Und nicht allen sind Liebesbeweise in Form von Handlungen besonders wichtig. Die Sternzeichen Steinbock, Jungfrau und Skorpion legen hingegen großen Wert darauf, dass sich Liebe im Handeln manifestiert. Von Personen, die ihnen nahestehen, wünschen sie sich Unterstützung, um die sie nicht bitten müssen, Entscheidungen, durch die sie sich wertgeschätzt fühlen. Und wenn sie einen Menschen lieben, kann der sich darauf verlassen, dass er genau das bekommt.

Zeit

Gemeinsame Momente, in denen die volle Aufmerksamkeit dem Miteinander, dem Hier und Jetzt gewidmet ist. Ein solcher Ausdruck von Liebe und Verbundenheit hat vor allem für die Sternzeichen Schütze, Waage, Krebs und Fische einen sehr hohen Stellenwert. Diesen vier Menschentypen bedeutet ihr Leben, bedeuten Erfahrungen und Erinnerungen viel, und sie entscheiden nicht leichtfertig darüber, mit wem sie es teilen. Entsprechend verletzt sind sie allerdings, wenn sie einen Moment mit einer Person verbringen, die sich ablenken lässt und den Augenblick nicht schätzen kann.

Berührung

Berührungen gehören zu den unmittelbarsten Ausdrücken von Gefühlen überhaupt. Sie verraten viel über die Persönlichkeit eines Individuums und über die Beziehung zwischen den Personen, die miteinander in Kontakt stehen. Fast alle Menschen spüren, ob eine Berührung von Lust motiviert ist, von Gier oder von Liebe, allerdings spielt nur für einige Berührung als Liebessprache eine prominente Rolle. In der Regel sind es besonders die Sternzeichen Löwe, Zwillinge, Schütze und Skorpion, denen liebevolles Berühren viel bedeutet. Diese Menschentypen sind einerseits sehr sinnlich und können andererseits empfindlich und verletzlich sein, wenn ihnen jemand physisch zu nahe tritt oder sie unsanft behandelt.

