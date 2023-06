Glücklich zu sein, fällt vielen Menschen gar nicht so leicht. Diese Sternzeichen haben typischerweise besonders gute Voraussetzungen, um sich zufrieden zu fühlen.

Viele Wissenschaftler:innen aus unterschiedlichen Disziplinen sind sich darin einig, dass es Menschen aufgrund von natürlichen Barrieren nahezu unmöglich ist, dauerhaft glücklich zu sein. Neurobiolog:innen, Psycholog:innen, Evolutionsbiolog:innen, Historiker:innen, Philosoph:innen – in all diesen Forschungsfeldern und weiteren teilen Expert:innen die Beobachtung, dass Glück für den Menschen etwas Vergängliches und Flüchtiges ist und selbst unter bestmöglichen Voraussetzungen früher oder später verfliegt, zeitweise verschwindet oder abschwächt.

Erklärungen für diese Beobachtung gibt es mindestens ebenso viele wie Forschungsdisziplinen: Der menschliche Fokus auf Gefahren und Unglück hat unser Überleben gewährleistet. Unsere Eigenschaft, uns an Bekanntes zu gewöhnen, verringert bei einem lange anhaltenden Zustand unsere Empfänglichkeit und Sensibilität für das Empfinden von Glück. Licht und Schatten lassen sich nicht trennen. Und und und.

Was auch immer dahintersteckt, scheint an der Sache an sich nicht viel zu ändern: Wahrscheinlich tun wir uns einen großen Gefallen und ersparen uns einiges an Stress und Enttäuschung, wenn wir von den Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, nicht erwarten, dass sie uns ewige Zufriedenheit bescheren.

Wie empfänglich für Glück wir aber grundsätzlich sind, liegt in einem nicht unerheblichen Maße an uns selbst, etwa an unserer Persönlichkeit, unserer Lebenseinstellung, unserer Anspruchshaltung und Ähnlichem. Folgende Sternzeichen haben auf dem Weg zum Glück typischerweise recht niedrige Barrieren zu überwinden.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ein besonderes Talent zum Glücklichsein haben

Wassermann

Viele Menschen tun sich schwer damit, ihr Glück gegenüber äußeren Einflüssen zu verteidigen. Einige vergleichen sich mit anderen Menschen und werden neidisch, andere lassen sich ihr Glück aus- oder klein reden. Wassermänner haben damit keine Probleme, denn sie können sich hervorragend abgrenzen. Was sie glücklich macht, macht sie glücklich, und alles andere ist ihnen egal.

Stier

Viele Menschen verbinden mit dem Sternzeichen Stier Sturheit, doch tatsächlich sind Stiere oft sehr anpassungsfähig und flexibel. Wenn Fleiß und Anstrengung gefordert sind, sind sie pragmatisch und diszipliniert, wenn sich die Gelegenheit bietet, zu entspannen und zu genießen, stürzen sie sich ins Vergnügen. Das Erdzeichen kennt seine Werte und Prioritäten, und ihnen bleibt es treu. Das gibt ihm Stabilität, um flexibel auf jeglichen Wandel zu reagieren. Auf diese Weise meidet der Stier – zumindest in seiner inneren Welt – die Extreme und bleibt stets auf einem gesunden Mittelweg, in einer gesunden Balance. Somit ist das Glück für ihn jederzeit erreichbar, wenn der Moment gekommen ist, und niemals meilenweit oder ein Erst-einmal-aus-dem-Loch-klettern-Müssen entfernt.

Schütze

Manche Menschen mögen sie hier und da als übertrieben gut gelaunt empfinden, doch sich selbst schaden Schützen mit ihrer optimistischen, positiv eingestellten Natur in der Regel nicht. Dem Feuerzeichen fällt es tendenziell leicht, Negatives für sich zu relativieren und das Licht zwischen den Schatten zu sehen. Zudem können sich Schützen prima über Kleinigkeiten freuen und damit eine Bedeutung verknüpfen. Schützen erwarten nicht viel und brauchen auch nicht viel, um glücklich zu sein. Doch das schmälert ihr Glück nicht – sondern macht es umso wertvoller, echter und authentischer.