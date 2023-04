Neue Woche, neues Glück! Für drei Sternzeichen stehen die Sterne in der kommenden Woche besonders gut. Welche unsere Glückspilze sind, liest du hier.

Eine neue Woche steht vor der Tür. Ein Neubeginn in gewisser Art und Weise. Vor allem drei Sternzeichen können sich auf tolle Tage freuen. Nämlich diese:

Fische

Ein große Portion Glück steht für Fische in der kommenden Woche bereit und sie profitieren von besten Karrierechancen. Hochmotiviert zeigst du allen, was du drauf hast und Stress und Zeitdruck prallen einfach an dir ab. Die Finanzen können sich auch sehen lassen, sodass auch ein nobles Dinner oder ein romantischer Wellness-Tag mit dem:der Liebsten drin ist. Denn auch in der Liebe könnte es nicht besser laufen: Paare verstehen sich ohne Worte und genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen, während Singles ihre Verführungskünste unter Beweis stellen können. Mit Erfolg. Und bei allem bleibt sogar noch genug Energie für sportliche Challenges, Freizeitvergnügen und Partys. Bei so viel Power sind Fische in der kommenden Woche wirklich zu beneiden.

Stier

All eyes on you – Wenn ein Stier in der kommenden Woche den Raum betritt, kann er:sie sich der Aufmerksamkeit gewiss sein. Die Sterne verpassen dir nämlich eine unwiderstehliche Ausstrahlung, was vor allem Singles für sich nutzen können. Du kommst schnell in Kontakt mit anderen Menschen und lernst inspirierende Personen kennen, die vielleicht sogar Potential für mehr bereit halten. Auch bei Paaren läuft es harmonisch. Doch Merkur und Venus sorgen nicht nur für das gewisse Maß an Sexappeal, sondern bringen Stiere auch im Job richtig groß raus und bescheren ihnen tolle Ideen. Finanziell sind sie ebenfalls super aufgestellt – Gönnung steht auf dem Plan! Wellness, Beauty und Co. – Venus im Stier verleiht einen unwiderstehlichen Glow und Mars treibt beim Sport so richtig an. Wohlfühlen auf allen Ebenen scheint nächste Woche eine Leichtigkeit für dich zu sein. Beneidenswert!

Zwillinge

Richtig happy und gut drauf sind Zwillinge ab der kommenden Woche. Die Sonne fördert ihr Selbstvertrauen und Jupiter die Zuversicht. Vor allem in der Natur sind Zwillinge richtig glücklich, sie fühlen sich komplett in Balance mit sich selbst und ganz im Reinen. Das wirkt sich auch positiv auf den Job aus. Du sprühst vor Ideen, wirst gesehen und Vorschläge werden gerne angenommen. Auch im Team bist du beliebt und dein Kalender glüht vor lauter Kaffee-Date-Anfragen. Frühlings-Vibes und Aufbruchstimmung gibts aber nicht nur im Job. Zwillinge sind in Flirt-Laune. Zum Wochenende könnte bei Dating-freudigen Singles sogar ein richtiger Volltreffer dabei sein. Zwillinge in Partnerschaften bringen frischen Wind und sexy Ideen in die Beziehung. It's gettin' hot in here.

Quelle: Brigitte Wochenhoroskop