Das Universum versorgt uns in der kommenden Woche mit jeder Menge frischer Energie und Kraft. Frühlingsgefühle satt erleben vor allem diese Sternzeichen.

Endlich ist es so weit: Der Winter liegt hinter uns, vor uns der Frühling. Die ersten Frühblüher strecken schon die Köpfe aus der Erde, und bald tragen Bäume und Sträucher wieder ihr sattes Grün. Auch wir spüren frische Energie, die das Universum in der kommenden Woche zum Frühlingsstart bereithält. Drei Sternzeichen erleben einen ganz besonderen Power-Kick.

Stier

Im Sternzeichen Stier Geborene strahlen in dieser Woche vor lauter positiven Vibes. Venus verleiht ihnen einen ganz besonderen Glow und lässt sie selbstbewusst, gut gelaunt und voller Tatendrang in den Frühling starten. Das verspricht Erfolg auf allen Ebenen. Im Job läuft es rund. Die Sterne liefern kosmischen Support auf dem Weg nach oben, gleichzeitig werden Stiere im Team geschätzt und sind als Kolleg:innen sehr beliebt. Ausgleich findet sich in der Freizeit, in der Stiere gerade nur so aufblühen. Das bleibt auch in der Liebe nicht unbemerkt: In Partnerschaften bekommen die Gefühle einen neuen Boost, der auch im Bett für aufregendes Prickeln sorgt. Auf Singles warten sexy Flirts und heiße Affären. Pure Erotik.

Zwilling

Zwillinge strotzen in der kommenden Woche nur so vor Energie und Lebensfreude. Mars versorgt sie mit enormer Kraft auf allen Ebenen: Sportliche Ziele erreicht der Zwilling mit Leichtigkeit, neue Herausforderungen meistert er mit Bravour. Auch im Job läuft es mit Motivation und Ehrgeiz richtig gut. Liegengebliebenes wird aufgearbeitet, und finanziell zahlt es sich auch aus, denn Zwillinge beweisen ein glückliches Händchen für gute Geschäfte. Aber auch in Sachen Liebe und Beziehung hat Erotikplanet Mars seine Finger im Spiel: Zwillinge dürfen sich auf Abenteuer und aufregende Erfahrungen freuen.

Waage

Souveränität, Kraft und Selbstbewusstsein: Waagen sind kommende Woche im Job und in der Freizeit kaum zu stoppen. Ihr Wettkampfgeist erwacht und spornt das Sternzeichen erst so richtig an. Auch in der Freizeit sind Waagen auf der Überholspur unterwegs und genießen das Leben in vollen Zügen. Mit jeder Menge Power und Zuversicht nehmen sie alles mit, was das Leben zu bieten hat. Das strahlen sie auch aus. Vor allem Singles verfügen über ein anziehendes Charisma – da bleiben prickelnde Momente und heiße Flirts nicht aus. Aber auch bei Paaren läuft es gerade sehr entspannt im Alltag und aufregend im Bett.

Verwendete Quelle: Brigitte Wochenhoroskop