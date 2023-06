Oh happy days! Laut Horoskop warten auf einige Sternzeichen ganz besonders schöne Tage

Langsam wird es ruhiger am Firmament, es ruckelt weniger, und wir dürfen uns auf tolle, entspannte Sommertage freuen. Besonders gut starten laut Horoskop drei Sternzeichen in die neue Woche.

Die beiden Unruhestifter Pluto und Saturn, die mit ihrer Rückläufigkeit gerade einiges ins Wanken gebracht haben, nehmen sich jetzt etwas zurück und machen Platz für die warme, behütende Krebs-Sonne, die uns eine ganze Weile durch den Sommer tragen wird. Nicht nur die kommende Woche, sondern die gesamte Krebszeit ist von wunderbaren Begegnungen mit lieben Menschen, tiefen Gefühlen und Nähe geprägt. Welche Sternzeichen von den aktuellen Sternen besonders profitieren, liest du hier.

Diese 3 Sternzeichen baden in der Woche ab dem 26.6. im Glück

Krebs

Wie sollte es auch anders sein? Mit der Sonne im eigenen Zeichen kann die kommende Woche nur gut werden. Und mehr noch: Ein Herzenswunsch könnte sich jetzt erfüllen! Denn Glücksaspekte von Jupiter, Sonne und Uranus mit Neptun-Trigon wirken beinahe magisch und schicken allen Krebsen eine gute Fee. Das liegt auch daran, dass du in dieser Woche eine ganz besondere Kraft aussendest, die auch andere Menschen dazu bringt, sich dir und deinen Ideen zu öffnen. Ab Dienstag hat Merkur seine Finger im Spiel. Freu dich drauf, denn er sorgt in enger Verbundenheit mit Jupiter dafür, dass du auch bekommst, was du dir wünschst.

Jungfrau

Positive Vibes gibt es kommende Woche von Uranus, Merkur, Jupiter und Pluto. Die vier sorgen dafür, dass es in dieser Woche insgesamt einfach rund läuft und du deine Energien wieder aufladen kannst. Die Sonne im Krebs hält außerdem jede Menge Motivation, Ausdauer und Willensstärke für dich bereit. Jungfrauen können in der kommenden Woche so einige Stolpersteine aus dem Weg räumen und vor allem aber das erreichen, was sie sich schon länger wünschen. Während die Sonne dein Auftreten und dein Selbstbewusstsein boostet, hat Jupiter vielleicht auch noch die eine oder andere schöne Überraschung für dich im Gepäck.

Steinbock

Juhuuu, du darfst dich freuen, lieber Steinbock: Das Glück ist dir in der kommenden Woche ganz besonders gewogen. Dafür sorgt eine kleines Gipfeltreffen von Merkur, Sonne und dem Hüter des Glücks Jupiter höchstpersönlich. Du hast dir viel vorgenommen, aber keine Sorge, das packst du dank dieser Unterstützung ganz problemlos, denn diese drei Gestirne schicken dir reichlich Hilfe. Kein Wunder, dass du einfach nur strahlst und für deine Themen brennst. Vor allem für anstehende Projekte eine tolle Ausgangslage.