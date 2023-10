Die eigenen Worte mit Bedacht zu wählen, ist löblich, doch es gibt Menschen, die es damit hier und da übertreiben. Diese Sternzeichen gehören häufig dazu.

Worte können eine große Wirkung haben. Sie können verbinden, verletzen, bezaubern, verstören, anregen, beruhigen und vieles mehr. Was wir sagen, trägt zu dem Bild bei, das bei anderen Menschen von uns entsteht. Und es enthält Hinweise darauf, was für ein Bild wir von ihnen haben. Insofern ist es klug und sinnvoll, die eigenen Worte mit Sorgfalt und Bedacht zu wählen und dem, was wir von uns geben, Aufmerksamkeit zu schenken. Doch wie fast alles, was wir tun, können wir es damit übertreiben, können zu viel über unsere Aussagen nachdenken.

Erstens wird es immer Menschen geben, die nicht verstehen, was wir zum Ausdruck bringen möchten, selbst wenn wir es noch so genau und durchdacht formulieren. Zweitens geht es beim Kommunizieren in hohem Maße darum, miteinander zu einem gemeinsamen Verständnis zu gelangen – das gelingt aber nicht ohne Austausch und ohne das Vertrauen, dass unser Gegenüber uns unvollkommene Äußerungen verzeiht. Drittens könnten wir theoretisch so lange über jedes Wort nachdenken, dass wir am Ende nur noch schweigen oder immer zu spät sind mit unserer Frage, Antwort, Anmerkung. Und viertens, fünftens und sechstens gibt es sicherlich auch noch mindestens.

Besonders folgende Sternzeichen könnten hin und wieder etwas mehr Mut und weniger Vorsicht beim Sprechen vertragen. Sie neigen dazu, zu zerdenken, was sie sagen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die zu viel darüber nachdenken, was sie sagen

Wassermann

Wassermänner denken gerne nach, allerdings vergessen sie manchmal, dass andere Menschen nicht hören und wissen, was sie denken. Daher liegt in ihren Worten häufig sehr viel mehr Bedeutung, als irgendjemand mitbekommen könnte. Öfter laut denken oder weniger schweigen – davon könnte der Wassermann ebenso wie sein Umfeld profitieren.

Löwe

Löwen achten sehr genau auf das, was sie sagen, und tun das vorwiegend aus Rücksicht auf sich und andere: Sie möchten weder in Fettnäpfchen treten und schlecht dastehen noch ihren Mitmenschen ungerecht werden oder sie stören. Oft vergibt sich das Feuerzeichen mit seiner Vorsicht die Chance, Feedback zu bekommen, das es nicht nur freuen, sondern ihm auch Sicherheit geben könnte: Wir müssen nämlich nicht jedes Fettnäpfchen vermeiden, um geliebt zu werden.

Schütze

Schützen bedenken ihre Worte hauptsächlich aus zwei Gründen: Sie möchten um jeden Preis Streit vermeiden und möglichst viele Perspektiven abbilden. Beide Gründe können miteinander zusammenhängen – und zu erheblichem Frust führen. Schließlich lässt sich nicht jeder Streit mit den richtigen Worten vermeiden und die Perspektiven, die wir zu erfassen in der Lage sind, sind immer nur ein kleiner Bruchteil derer, die es gibt. Kleiner Tipp: Öfter mal einen Zwischenstand mit anderen zu teilen, kann neue Blickwinkel eröffnen, auf die wir alleine nie gekommen wären.