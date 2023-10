Halloween ist das Fest der Geister und Dämonen. Welchen Sternzeichen der Kosmos zu diesem Anlass die Chance gibt, ihren persönlichen Schattengestalten zu begegnen, liest du hier.

An Halloween sind es in der Regel weniger die Gestirne, die unseren Kosmos energetisch aufladen und gestalten, als der Glaube und das Brauchtum der Menschen.

Das Fest hat eine jahrhundertelange Tradition und hat sich heute in mehreren Kulturen dieser Welt durchgesetzt. Der Name Halloween leitet sich ab von dem Ausdruck "All Hollows' Eve", dem "Abend vor Allerheiligen". Je nach Region und Glaubensrichtung variiert zwar, was und wie Menschen Halloween feiern und erleben, doch generell markiert der Tag eine Zeit im Jahr, in der körperlose Wesen wie Geister, Dämonen, wandelnde Seelen eine starke Präsenz erlangen und leichter als sonst für uns spürbar werden. Die Verbindung zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und jenen, die in keine der uns vertrauten, natürlichen Kategorien der Lebenden fallen – Hexen, Vampire, Elfen –, ist an Halloween besonders eng und intensiv, die Spiritualität des Kosmos eint nun alle, die daran teilzuhaben in der Lage sind.

Folgenden Sternzeichen bietet das Universum in diesem Jahr zu Halloween jeweils eine ganz besondere Gelegenheit, mit ihren Geistern Kontakt aufzunehmen und daraus Kraft und Erkenntnisse zu gewinnen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die zu Halloween mit ihren Dämonen in Kontakt treten können

Wassermann

Wassermänner können sich zu Halloween ihrer inneren Zerrissenheit stellen und sie besser begreifen. Du spürst nun sehr klar die verschiedenen Richtungen, in die du dich gezogen fühlst, und erkennst, von wem oder was der jeweilige Zug ausgeht. Möchtest und kannst du dich für einen deiner Stränge entscheiden und die anderen loslassen? Oder möchtest du deine Ambivalenz annehmen und an deinen Dämonen festhalten? Es gibt kein Richtig und kein Falsch, beides kann dein Leben sein.

Fische

Fische haben in der Zeit um Halloween äußerst feine Antennen. Jetzt kannst du nicht nur mit den Geistern in Verbindung treten, die in dir und deiner unmittelbaren Nähe existieren, sondern bist darüber hinaus empfänglich für jene, die deine Mitmenschen umgeben. Fühlst du dich mit dir selbst im Reinen und hast alles geklärt, was du wissen möchtest? Wenn ja, magst du diese Gelegenheit vielleicht nutzen, um mehr über die Menschen in deinem Umfeld zu erfahren. Vergiss aber bitte nicht: Du hast Priorität.

Zwillinge

Zwillinge können unter anderem dank der Unterstützung des Mondes zu Allerheiligen Dämonen erspüren, die intensiv an ihrem Leben teilhaben und einen hohen Einfluss auf viele ihrer Entscheidungen nehmen. Einige dieser Wesen machen dir Angst, andere Versprechungen, die dich mitunter dazu animieren, auf ein Ziel hin zu wirken, anstatt auf die Erfahrung des Wirkens selbst. Deine Entdeckungen zu Halloween könnten dazu führen, dass du etwas ändern möchtest – und verstehst, dass du es kannst.