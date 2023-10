Der energische Sommer ist vorbei und wir kommen langsam zur Ruhe. Einige Sternzeichen blühen jetzt erst so richtig auf. Diese fünf Sternzeichen erwartet ein goldener Herbst.

Der Herbst hat eine einzigartige Magie: Die Blätter der Bäume färben sich bunt und die kühle Morgensonne lässt die Tautropfen in den Wiesen strahlen. Die Jahreszeit zwischen dem wilden Sommer und dem stillen Winter lässt uns die vergangenen Monate reflektieren und zur Ruhe kommen. Die zunehmende Dunkelheit stimmt uns auf die Einkehr und Besonnenheit ein. Wir machen Platz für Neues und legen alte Gewohnheiten ab.

Einige Sternzeichen, die im Sommer zurückhaltender waren, blühen im Herbst erst so richtig auf und sind bereit für neue Abenteuer. Spaziergänge in der Natur und Gespräche mit geliebten Menschen bescheren ihnen Energie und Inspiration. Diese fünf Sternzeichen dürfen sich auf den Herbst freuen.

Horoskop: 5 Sternzeichen, die im Herbst aufblühen

Waage

Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit für dich, um deine Kreativität zu entfalten. Dein Sinn für Ästhetik führt dich in die Natur – lass dich bei einem Waldspaziergang von den prächtigen Farben und den filigranen Formen der Blätter inspirieren. Verwende die herbstliche Energie für kreative Projekte, die du schon seit Längerem aufschiebst, und nimm dir Zeit für deine Liebsten. Venus beschert dir im November neue Bekanntschaften, die deine Einfühlsamkeit zu schätzen wissen, und bringt dich ordentlich in Flirt-Laune.

Jungfrau

Für dich öffnet der Herbst neue Türen für Beziehungen und lässt dich reflektieren. Vom 7. bis zum 9. November gibt der abnehmende Mond dir Kraft, einen kritischen Blick auf deine alten Gewohnheiten und Beziehungen zu werfen und schenkt dir Klarheit. Schaffe dir mit To-Do-Listen und Selftime-Einheiten Routine und überlege dir, welche Personen dir Energie rauben – deine offene und zielstrebige Art hilft dir dabei, Probleme anzusprechen und zu lösen. Sei offen für neue Kontakte und vertraue darauf, dass die Liebe dich findet – denn Lilith verleiht dir ab November eine reine und vertrauensvolle Ausstrahlung.

Skorpion

Die warme Herbstsonne lässt dich in deinem vollen Glanz erstrahlen und entfacht deine abenteuerlustige Seite. Eine spontane Reise oder ein neues Hobby erweitern deinen Horizont. Der rückläufige Glücksplanet Jupiter unterstützt deinen natürlichen Charme und lässt Menschen, die du in dieser Jahreszeit triffst, eine sofortige Verbundenheit zu dir spüren. Lasse dich auf intensive Gespräche ein und zeige dich von deiner leidenschaftlichen Seite.

Fische

Die ruhige Jahreszeit bringt für dich Selbstreflexion – es ist an der Zeit, den Blick auf deine persönliche Weiterentwicklung zu richten. Befreie dich von möglichst viel Ballast und mache dich bereit für einen Neubeginn. Saturn steht schon seit März in deinem Zeichen und hilft dir dabei diszipliniert an deinen Zielen zu arbeiten, ohne dabei zu vergessen, dass du Teil eines großen Ganzen bist. Der Planet verstärkt deine Empathiefähigkeit und wird dich über dich selbst hinauswachsen lassen.

Widder

Die lebendigen Rottöne des Herbstes entfachen deine leidenschaftliche Seite und bringen dir Glück in der Liebe. Schon seit Ende September bist du bereit für eine neue Beziehung, der Vollmond am 29. September hat dich mit jeder Menge Liebes-Energie versorgt – bis jetzt war nur noch nicht der richtige Gegenpart aufgetaucht. Das wird sich nun ändern, denn die Sterne bescheren dir eine intensive Begegnung und lassen die Funken zwischen dir und einem Löwen oder Schützen nur so sprühen. Am 23. und 24. November verleiht dir der zunehmende Mond Antrieb dafür zu kämpfen, was dir wichtig ist.