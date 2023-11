Venus in der Waage und die Sonne im Skorpion sorgen für intensive Energien, von denen im November laut Horoskop drei Sternzeichen besonders profitieren.

Der November ist da, ein Monat, vor dem es vielen Menschen graut. Kalt, ungemütlich, nass und dunkel. So jedenfalls zeigt er sich oft. Nichtsdestotrotz ist nicht alles schlecht am November. Wir kommen wieder etwas mehr zur Ruhe, bevor im Dezember der Weihnachtsstress Einzug hält. Tee und Kerzen schaffen eine Wohlfühlathmosphäre, wir können wieder mit einem guten Buch in der Badewanne liegen und das Wochenende bei einer Serie ohne schlechtes Gewissen auf der Couch verbringen.

Für einige Sternzeichen ist der November aber auch fernab von Couch und Badewanne ein richtiger Glücksmonat. Im Job glänzen, die Liebe finden, oder sich selbst lieben lernen? Für harmonische Liebesenergien sorgt ab 8. November die Venus in der Waage, während wir unter der Sonne im Skorpion bis zum 22. November unsere Ziele durchsetzen, aber auch unser Leben hinterfragen können. Drei Sternzeichen dürfen sich aus astrologischer Sicht ganz besonders auf die kommenden vier Wochen freuen.

Für drei Sternzeichen hält das Universum den besten November bereit

Löwe

Uranus rebelliert und rüttelt dein Arbeitsleben einmal kräftig durch, lieber Löwe. Das ist jedoch keineswegs negativ. Wolltest du schon länger ausbrechen? Anderes probieren? Dich selbstständig machen? Dann ist der November ein guter Monat, um dich neu auszurichten. Jupiter sorgt dazu noch für die nötige Portion Glück – so kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Höre einfach auf dein Herz. Apropos Herz: Venus hilft dir im November, mit einem Kapitel aus der Vergangenheit abzuschließen. Es gelingt dir, das Schlechte gehen zu lassen und das Gute in dankbarer Erinnerung zu behalten. Das schenkt dir eine wunderbare Gelassenheit und Frieden mit dir selbst. Dieser Fokus ganz allein auf dich, tut dir richtig gut.

Waage

Ab 8. November macht es sich Venus in deinem Zeichen gemütlich und erhöht, wie sollte es auch anders sein, deine Chancen auf die große Liebe. Jetzt solltest du Augen und Herz offen halten, denn aus dem ein oder anderen Flirt könnte noch viel mehr werden. Eine tiefe, innige Verbindung nämlich, in der sich niemand verstellen muss, sondern ganz bedingungslos gegeben wird. Aber nicht nur die Liebe im Außen wartet nun endlich auf dich, liebe Waage, sondern auch die zu dir selbst wächst und wächst und wächst. November ist dein Monat des Wandels und der Veränderung. Es wird sich lohnen.

Schütze

Schützen dürfen sich auf einen November voller Schmetterlinge freuen. Venus persönlich nimmt ab 8. November dein Liebesglück in die Hand und sorgt für ganz viel Kribbeln und Prickeln. Jetzt ist die Zeit der schönen Gesten: ein romantisches Dinner, ein Kurzurlaub oder einfach kuschelige Zeit zu zweit – zeig deinem Lieblingsmenschen, wie sehr du dich mit ihm oder ihr verbunden fühlst. Aber nicht nur für Paare läuft der November richtig gut, auch Singles kommen auf ihre Kosten. Venus verleiht dir eine tolle Aura, die auf andere magisch wirkt. Ob Single oder nicht: Jetzt kannst du die liebevolle Aufmerksamkeit, die dir zuteil wird, in vollen Zügen genießen.

