von Marie Mühlenberg und Henning Hönicke Wenn es dunkel und kalt wird, breitet sich auch schnell Schwermut bei uns aus. Vor allem drei Sternzeichen werden vom Wechsel der Jahreszeiten besonders stark heruntergezogen.

Die Tage werden kürzer, der Wind weht kälter - ist es da ein Wunder, wenn viele von uns jetzt gerade verstärkt melancholisch werden? Jede:r von uns hat eigene Strategien, um sich nicht völlig die gute Laune verderben zu lassen - doch für drei Sternzeichen ist der Umschwung in die dunkle Zeit des Jahres nur schwer zu verarbeiten.

Horoskop: Diese Sternzeichen leiden besonders unter dem Herbstblues

Was es für diese Sternzeichen so extrem belastend macht, ist sehr unterschiedlich: Manche sehnen sich nach mehr menschlichen Kontakten, andere kommen nur schwer damit klar, nicht mehr so aktiv zu sein, wie noch vor ein paar Wochen. Oft ist auch der Kontrollverlust eine bittere Pille, die sie schlucken müssen - denn Tageslicht und Witterung ordnen sich nun einmal nicht unseren Wünschen unter. Doch zum Glück sehen auch diese Sternzeichen in der größten Dunkelheit schon das Licht am Ende des Tunnels - im Video seht ihr, wie sie ihren Optimismus wieder zurückgewinnen können.

