Herbsthoroskop: 3 Sternzeichen finden im Oktober die Liebe

Heiße Flirts gibt es nur im Sommer? Quatsch! Der Herbst lässt laut Horoskop die Herzen einiger Sternzeichen ganz besonders hoch schlagen.

Während Liebesgöttin Venus im Löwen die Flammen der Liebe besonders feurig hat lodern lassen, wird es nun mit dem Wechsel in die fleißige und hingebungsvolle Jungfrau ruhiger und ernsthafter am Liebeshimmel. Die kosmischen Energien regen uns zum Nachdenken, Sortieren und Handeln an. Bis zum 8. November profitieren wir von dieser Sternenkonstellation, dann wandert Venus weiter in die ausgeglichene Waage. Für einige Sternzeichen könnten jetzt die Schmetterlinge fliegen.

3 Sternzeichen könnten im Oktober die wahre Liebe finden

Steinbock

Keine Spur von Herbstmüdigkeit. Für Steinböcke hält die bunte Jahreszeit ein aufregendes Liebesleben bereit. Neue Bekanntschaften stehen Schlange, um dich kennenzulernen, du wirst begehrt und genießt die Aufmerksamkeit in vollen Zügen. Eine Person wird darunter sein, die sich nicht mit etwas Halbgarem zufriedengeben will und dich möglicherweise vor die Wahl stellt: Ganz oder gar nicht. Du kennst die richtige Antwort. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen, nichts ist bei diesen wundervollen Liebessternen unmöglich.

Stier

War es zuletzt ein wenig holprig bei vergebenen Stieren, bringt die Jungfrau-Venus jetzt Ruhe in die Emotionen. Paare wagen einen Neustart, finden wieder mehr zusammen und die zuletzt womöglich sehr aufgeladene Gefühlsebene entspannt sich. Beide Partner:innen ziehen wieder mehr an einem Strang und ihr findet gemeinsame Lösungen für die Schwierigkeiten, mit denen ihr zuletzt zu kämpfen hattet. Ein romantisches Wochenende, ein Ausflug in eure Lieblingsstadt, aufs Land oder ein Wellnesstag bringt euch wieder ganz nah zueinander und tut euch richtig gut. Für Singles stehen die Sterne auch günstig. Du fühlst dich wohl, strahlst vor Selbstsicherheit und lässt dich einfach überraschen, statt verzweifelt zu suchen. Eine gute Chance, dass ganz zufällig jemand in dein Leben stolpert, der:die zu dir passt, könnte sich ergeben.

Skorpion

Venus verleiht Skorpionen eine ganz besonders charismatisch Ausstrahlung. Für Singles ergeben sich dadurch spannende Begegnungen und der ein oder andere heiße Flirt. Egal, ob feste Beziehung oder nur ein prickelnder Abend, was du dir wünschst, geht in Erfüllung. Für Paare bringt die Sternen-Konstellation vor allem gegenseitiges Verständnis und eine neue Offenheit, dem:der Partner:in gegenüber mit sich. Es fällt euch leichter, miteinander über eure Bedürfnisse zu sprechen, woraus eine neue, wunderbare Nähe wächst, die euch als Paar stärkt.