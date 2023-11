Hexenmond am 13.11.: 3 Sternzeichen werden von seiner magischen Energie beflügelt

Am 13.11. läutete der Hexenmond einen neuen Mondzyklus ein. Welche Sternzeichen werden besonders von seiner Magie begünstigt?

Heute, am 13.11.2023, dürfen wir uns auf einen ganz besonderen Neumond freuen. Der sogenannte Hexenmond, wie der Neumond im Skorpion wegen seiner mystischen Energie auch genannt wird, birgt ein großes Potenzial für die Sternzeichen: Er kann Wünsche und Träume wahr werden lassen, denn seine Magie verleiht uns nun die Kraft, unserer Leben in genau die Richtung zu wenden, die wir uns für uns wünschen. Insbesondere drei Sternzeichen werden von der Magie des Neumondes profitieren.

3 Sternzeichen, die vom Zauber des Hexenmondes am 13.11. beflügelt werden

Steinbock

Klarheit und Durchblick erlangen Steinböcke heute dank der Energie dieses wunderbar magischen Mondes. Zielsicher erkennst du nun, wie du deine Visionen umsetzen kannst. Das verleiht dir vor allem im Job das nötige Selbstbewusstsein: Steinböcke werden in den kommenden Tagen auf ganzer Linie vom Erfolg verwöhnt. Das hilft ihnen, privat gelassener zu werden und bei so viel Erfolg einfach mal das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Fische

Fische haben aktuell ein besonders feines Gespür für andere Menschen. Der Neumond schenkt dir dazu eine charismatische Ausstrahlung und Anziehungskraft, durch die du nicht nur deine Mitmenschen in deinen Bann ziehst, sondern auch mit deiner Energie mitreißt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt um alte, noch schwelende Konflikte aus der Welt zu schaffen. Denn Diplomatie und Fingerspitzengefühl beherrschen Fische jetzt perfekt.

Skorpione

Ganz besonders spüren die tiefgründigen Skorpione die Magie des Hexenmondes. Der Neumond schenkt ihnen einen intensiven Blick in die eigene Seele, der ihr Leben nachhaltig verbessert. Jetzt wird deutlich, was du wirklich in deinem Leben brauchst, was gehen darf und wo es sich lohnt, noch mehr Energie zu investieren. Welche Ziele und Vorstellungen passen nicht mehr zu dir? Welche Glaubenssätze dürfen gehen? Ein perfekter Moment für innere Einkehr und Loslassen sowie eine gestärkte Neuausrichtung.