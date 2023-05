Neumond, Himmelfahrt und eine nahende Warmfront – das Wochenende um den 19. Mai kann ja fast nur schön werden. Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop besonders angenehme Tage zu erwarten.

Ob mit oder ohne Brückentag am Freitag: Mit dem Himmelfahrtsdonnerstag zur Einstimmung wird das anstehende Wochenende für viele Menschen auf jeden Fall gefühlt länger und entspannter – oder ereignisreicher – als ein herkömmliches, popeliges Zwei-Tage-Wochenende. Doch mit dem Feiertag nicht genug: Da wir am Freitag, 19. Mai, auch noch Neumond haben, fühlen wir uns nun sowohl ausgeglichener und ausgeruhter als auch motivierter und unternehmungslustiger als sonst. Gerade zum Wochenende, an dem viele Menschen weitestgehend frei über ihre Zeit verfügen können, ist das ein sehr gelegenes Geschenk. Mit dem Wechsel der Sonne ins Sternzeichen Zwillinge sendet uns das Universum am Sonntag zudem neue Impulse, die Abwechslung und Schwung in unser Leben bringen.

Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop besonders schöne Aussichten für dieses Himmelfahrtswochenende.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Himmelfahrtswochenende

Zwillinge

Zwillinge sind an diesem Wochenende zwar nicht ganz so sehr zu sozialem Trubel aufgelegt, dafür erfasst sie aber eine Welle der Kreativität. Du hast nun unheimlich viele Ideen und Gedanken, kannst Probleme für dich lösen, von denen du nicht einmal wusstest, dass sie dich beschäftigen. Vielleicht findest du die Muße und Lust, ein wenig zu schreiben, zu malen oder dich anderweitig kreativ auszudrücken. Es könnte dir Spaß machen – und auch darüber hinaus etwas bringen.

Waage

Waagen haben in den vergangenen Wochen – unter dem Einfluss des rückläufigen Merkur – viel über sich gelernt und einiges verstanden. Das beginnt nun langsam Wirkung zu zeigen, insbesondere im zwischenmenschlichen Miteinander. Du bist weniger gehemmt und kannst dich leichter entspannen und die Zeit mit anderen Menschen genießen. Besonders an diesem Wochenende wird das von Bedeutung sein, da du viele schöne Gelegenheiten bekommst, etwas mit anderen zu unternehmen.

Schütze

Schützen verfügen derzeit über sehr viel Energie – und in diesem Zustand fühlt sich das Feuerzeichen bekanntlich besonders wohl. Du hast Lust, etwas zu unternehmen, empfindest jedoch genauso viel Freude an deinen alltäglichen Aktivitäten, da du wach und mit voller Aufmerksamkeit dabei bist. Gegebenenfalls kannst du dieses Wochenende etwas schaffen, das du schon länger vor dir herschiebst. Nun fällt dir beinahe alles leicht.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop