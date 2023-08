Hochzeits-Horoskop: 3 Sternzeichen, die oft zweimal im Leben heiraten

Der Bund fürs Leben hält leider nicht immer für die Ewigkeit – drei Sternzeichen trauen sich besonders oft auch nach einer zerbochenen Liebe noch ein zweites Mal vor den Traualtar.

Wer heiratet, möchte eine Liebe feiern, die das restliche gemeinsame Leben anhalten soll – doch das Leben hat oft leider andere Pläne. Wenn eine Ehe zerbricht, ist es für viele Menschen nicht nur ein Schlussstrich unter der Partnerschaft, sondern auch mit der Institution selbst, die sie schwer enttäuscht hat. Doch drei Sternzeichen trauen sich trotzdem besonders häufig, ein zweites Mal vor den Traualtar zu treten.

Hochzeits-Horoskop: 3 Sternzeichen sagen oft zweimal "Ja, ich will!"

Die Ursachen dafür sind bei den Sternzeichen sehr unterschiedlich: Manche sind so impulsiv und leidenschaftlich, dass sie sich ein zweites Mal auf das Abenteuer einlassen, manche nehmen es als Liebesbeweis für den Partner auf sich - und manche sind so überzeugte Romantiker, dass sie der Liebe für die Ewigkeit einfach noch eine weitere Chance geben möchten. Im Video seht ihr, welche Sternzeichen sich häufig zwei Hochzeiten in ihrem Leben feiern!