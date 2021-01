Dunkel, kalt, weihnachtsverkatert und weitgehend feiertagslos – im Januar geht's für viele in erster Linie darum, durchzuhalten (insbesondere während einer Pandemie ...). Der Januar ist eben so etwas wie der Montag unter den Monaten. Und dass es die meisten von uns schon nach zwei Wochen geschafft haben, an 90 Prozent ihrer guten Neujahrsvorsätze gescheitert zu sein, hilft in der Regel auch nicht besonders.

Andererseits können wir ja schlecht einen ganzen Monat lang mies gelaunt sein und darauf warten, dass Februar wird. Der Januar gehört zu unserem Leben und das Leben ist ein Geschenk – also ist auch der Januar eines. Er verdient unsere Wertschätzung und dass wir uns zumindest ein bisschen Mühe geben, etwas damit anzufangen. Stellt sich nur die Frage: Was ...?

Wie bei den meisten Fragen können uns auch bei dieser die Sterne Inspiration und Orientierung bieten. Schließlich ist, wie wir am besten ins Jahr starten oder mit psychisch herausfordernden Phasen umgehen, abhängig von unserer Persönlichkeit und unserem Sternzeichen. In unserer Galerie erfährst du, welches To Do du laut Horoskop diesen Januar am besten erledigen solltest beziehungsweise für welches To Do sich dieser Monat für die jeweiligen Sternzeichen besonders anbietet. Vielleicht erscheint es nicht besonders viel – aber manchmal ist eine Kleinigkeit genug. Und das Jahr mit einem Häkchen anzufangen, ist oft seeehr viel wert.

