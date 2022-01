Money, Money, Money! Auf diese 3 Sternzeichen wartet 2022 ein wahrer Geldsegen

Wie sieht das neue Jahr so finanziell bei dir aus? Die Sterne können erste Hinweise geben!

Hast du schon unser großes Jahreshoroskop 2022 gelesen? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Denn unsere Astrologin hat sich die Sterne für dich angesehen. Was erwartet dich in der Liebe, Gesundheit oder im Job? Welche neuen Chancen ergeben sich für dich? Wir haben uns mal ganz auf den Aspekt Finanzen konzentriert und geschaut, für welche drei Sternzeichen es 2022 besonders gut aussieht. Wir lüften das Geheimnis in 3....2.....1.... jetzt!

Widder

Für Widder stehen berufliche Veränderungen an. Und zwar gute, wenn sie die Chance ergreifen und die Prozesse selbst in ihre Hände nehmen. Sei selbst die Veränderung – das sollte dein Credo für 2022 sein! Als Widder kannst du zum Beispiel prima in der Selbstständigkeit aufblühen. Deshalb solltest du loslegen und dein Können jetzt zeigen. Vom 25. Mai bis 5. Juli gibt Mars Rückenwind und Uranus mischt die Finanzen auf. Und – juhuu – plötzliche Gewinne sind möglich! Aber Vorsicht: Es kann auch zu Verlusten kommen, deshalb die Zügel schön in der Hand behalten und den Geldsegen abfischen!

Krebs

Liebe Krebse, 2022 wird geldtechnisch gesehen ein richtig gutes Jahr! Für Job und Finanzen prophezeit unsere Astrologin: "Unter beglückendem Jupiter ergibt sich eine Chance, wie sie sich nur alle zwölf Jahre in dieser Eindeutigkeit bietet." Na, wenn das mal nicht nach einem großen beruflichen Schritt klingt, der sicherlich mit dem einen oder anderen Euro mehr verbunden ist. Du hast die letzten Jahre viel geackert. Freu dich – du wirst bald dafür belohnt!

Skorpion

Könnten deine Kneifer ein bisschen mehr Knete gebrauchen? Keine Sorge, das Jupiter-Jahr wirkt sich äußerst positiv auf die Finanzen des Skorpions aus. Los, jetzt ist die Zeit, beim Chef nach einer saftigen Gehaltserhöhung zu fragen! Gute Zeit für Verhandlungen sind Mitte Juli bis Anfang August. Vorbereitung ist hier alles! Lege dir deine Strategie zurecht und übe dich in Schlagfertigkeit – es wird dir möglicherweise zu einem ordentlichen Geldsegen verhelfen!

Quelle: Das BRIGITTE-Jahreshoroskop