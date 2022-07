Mit dem Neumond am Donnerstag beginnt ein neuer Mondzyklus. Welche Sternzeichen den mit ganz viel frischer Energie beginnen können, liest du hier.

Jeder Tag ist eine neue Chance. Jeden Tag können wir uns dazu entscheiden, etwas zu ändern. Jeden Tag können wir etwas Neues ausprobieren. Jeden Tag können wir die Dinge anders sehen und bewerten als gestern. Als lernende Wesen können wir zwar niemals bei Null beginnen. Doch wir können jeden Tag etwas beginnen. Laut Astrologie eignet sich besonders die Neumondphase für Neuanfänge, die sich circa alle 29,5 Tage ereignet. Am Donnerstag, den 28. Juli, ist es wieder so weit.

Um 19.55 Uhr unserer Zeit erreicht die Neumondphase am Donnerstag ihren Höhepunkt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Mond zwischen Erde und Sonne, sodass er keinerlei Sonnenlicht in unsere Richtung reflektiert. Wir bekommen seine im Schatten liegende Seite zu sehen, das heißt, wir bekommen ihn nahezu gar nicht zu sehen – die Nacht auf Freitag erscheint uns mondlos.

Zum Neumond-Peak um 19.55 Uhr befindet sich der Trabant im Sternzeichen Krebs. Kurz darauf wandert er in das Feuerzeichen Löwe. Aus diesem Grund wirken im Zuge dieses Neumonds sowohl Krebs- als auch Löweenergien auf uns ein. Der Mond vollzieht am Donnerstag eine absteigende Bewegung. Diese fördert generell eher ruhiges und besonnenes Verhalten.

Folgende drei Sternzeichen erfahren laut Horoskop einen besonders kräftigen und beflügelnden Energieschub durch den Neumond am 28. Juli.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die der Neumond am 28. Juli besonders beflügeln kann

Fische

Fische können im Lichtschatten des Neumonds auf wichtige Fragen neue Antworten finden. Nun erkennst du deine Stärken und Besonderheiten, siehst deine bisherigen Erfolge und Leistungen und empfindest daraufhin einen tiefen, sehr berechtigten Stolz. Die Neumondbotschaft an dich lautet also: Es sind nicht die Ziele der anderen, nach denen du in deinem Leben streben musst. Richte deinen Weg an deinen eigenen Besonderheiten und Vorzügen aus – damit machst du ganz sicher nichts verkehrt.

Löwe

Bei Löwen kann dieser Neumond einen wichtigen Prozess in Gang setzen, der das Feuerzeichen noch für längere Zeit beschäftigen wird. Es geht dabei um Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfindung, die Erfüllung von Lebensträumen. Mit der Neumondenergie startest du unter besonders guten Voraussetzungen, da du nun außerordentlich klar zwischen deinen eigenen Überzeugungen und äußeren Erwartungen unterscheiden kannst. Mit anderen Worten: Jetzt hast du die Chance, dein Leben selbstbewusst und nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Und alles, was dich daran hindert, Stück für Stück hinter dir zu lassen.

Schütze

Schützen verleiht der Neumond sehr viel Energie und Kreativität. Dein Kopf ist voller Ideen und du bist hochmotiviert, sie am liebsten alle nacheinander umzusetzen. Deine Lebensgeister sind hellwach und du fühlst dich jeder Herausforderung gewachsen. Das einzige, was dich nun stören und unruhig machen kann, sind Alltagspflichten, die dich in deiner Wahrnehmung in deiner Freiheit einschränken. Doch wer weiß? Vielleicht findest du schon bald einen Weg, dich aus deinen Fesseln zu befreien – oder sie nicht mehr als solche zu empfinden.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, mondrausch.com