Am kommenden Samstag ist es mal wieder so weit: Ein voller Mond scheint auf uns herab. Welchen Sternzeichen der Julivollmond laut Horoskop am meisten Kraft spendet, liest du hier.

Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine eindeutigen Belege dafür, dass wir bei Vollmond schlechter schlafen. Allerdings haben viele Menschen das Gefühl, dass dem so sei. Ob es die Kraft der Vollmondphase ist oder die helle Scheibe am Nachthimmel, die bei manchen Leuten durch ihr Schlafzimmerfenster scheint, lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. Doch die meisten werden wahrscheinlich in ihrem Bekanntenkreis mindestens eine Person ausfindig machen können, die bei Vollmond – in ihrem Empfinden – nicht so gut schläft wie sonst.

In diesem Monat fällt die Vollmondphase auf einen Samstag. So können wenigstens viele Menschen noch etwas liegen bleiben, sollte der Mond sie in der Nacht Schlaf gekostet haben. Am 24. Juli in den frühen Morgenstunden erreicht unser Trabant den Punkt, an dem er sich der Sonne aus unserer Sicht genau gegenüber befindet und die Erde zwischen Mond und Sonne schwebt. In dieser Konstellation sehen wir seine volle, von der Sonne beschienene Seite und er erscheint uns besonders hell und rund. Diesmal befindet sich der Erdtrabant zur Vollmondphase im Tierkreiszeichen Wassermann.

In Mitteleuropa beziehungsweise Deutschland wird der Julivollmond traditionell Heumond genannt, da hauptsächlich in diesem Monat meist die Heuernte stattfand oder gerade abgeschlossen war. Die Algonkin, ein indigenes Volk Nordamerikas, tauften den Vollmond im Juli buck moon (Bockmond), und zwar nach den Rehen, deren männlichen Vertretern im Hochsommer in der Regel ein neues Geweih wuchs.

Laut Horoskop wirkt sich der Vollmond am kommenden Samstag besonders auf folgende Sternzeichen positiv aus.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Vollmond am 24. Juli

Wassermann

Wassermänner fühlen sich in dieser Vollmondphase energiegeladen und optimistisch. Du blickst jetzt mit Hoffnung in die Zukunft, mit Freude und Dankbarkeit auf die Gegenwart und mit Stolz und Zufriedenheit auf die Vergangenheit. Beste Voraussetzungen, um glücklich zu sein und auf Herausforderungen souverän zu reagieren.

Zwillinge

Zwillinge animiert der Bockmond dazu, aktiv zu werden und aus Ideen Realität zu machen. Das heißt einerseits, dass dir nun Sport und Bewegung sehr viel Spaß machen, dir gut tun und dich mental in Fahrt bringen. Andererseits bist du äußerst pragmatisch und kannst Pläne jetzt schnell und vielversprechend in die Tat umsetzen.

Waage

Waagen fühlen sich zu dieser Vollmondphase besonders selbstbestimmt und -wirksam. Du erkennst, wie viel Gestaltungsspielraum du in deinem Leben hast und dass deine Entscheidungen sowohl für dich als auch für andere Menschen von Bedeutung sind. Diese Erkenntnis motiviert dich und lässt in dir Leidenschaft und Begeisterung aufkommen, die du direkt in Menschen und Tätigkeiten, die dir wichtig sind.

Verwendete Quellen: br.de, timeanddate.de, fr.de, Brigitte-Zweiwochenhoroskop