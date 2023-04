Ein langes Wochenende im Rücken und eine kurze Woche vor uns, freuen wir uns hoffentlich erholt auf die kommenden Tage. Drei Sternzeichen werden aktuell besonders vom Universum verwöhnt. Hier kommen unsere Glückspilze.

Mit voller Kraft in die neue Woche? Unsere drei Glückspilze sind am Start und haben Energie für zehn. Falls dein Sternzeichen dazu gehört: Herzlichen Glückwunsch, dir steht eine grandiose Woche bevor.

Wassermann

Heiße Nächte, Erfolg im Job und dazu ein unwiderstehlicher Glow? Die Sterne strahlen für den Wassermann nächste Woche besonders hell. Während Venus für Paare erotische Abenteuer bereithält, toben sich Singles bei interessanten Dates aus, die durchaus auch ein wenig intimer werden können. Deine Ausstrahlung ist auf dem Höchstlevel und das zeigt sich auch im Job. Präsentationen laufen super und auch im Team punktest du mit Charme und Sympathie. Man spürt einfach deine Lebensfreude und deine Energie überträgt sich auch auf andere. Was dir nächste Woche besonders guttut, um ein wenig runterzufahren: Entspannung in der Natur. Also ruhig ab und an einen kleinen Spaziergang einschieben und die Seele baumeln lassen.

Krebs

Unabhängig und stark: Krebse genießen jetzt ihre eigene Gegenwart in vollen Zügen und fühlen sich mit sich selbst richtig wohl und im Reinen. Deine Freundschaften stehen gerade an erster Stelle, da kann die Liebe ruhig auch mal ein wenig warten. Viel spannender sind für dich gerade Unternehmungen und Action, Action, Action. Wenn ein:e Partner:in da ist, darf der:die aber selbstverständlich mitmachen. Deine Energie ist auch im Job spürbar. Fokussiert arbeitest du an deiner Karriere, betreibst erfolgreich Networking und die Finanzen können sich auch sehen lassen. Power Planet Mars lässt dich spürbar durchstarten. Volle Kraft voraus – diese Woche kann nur ein Knaller werden.

Löwe

Venus und Jupiter lassen den Löwen optimistisch und positiv in die neue Woche starten. Du genießt die Zeit mit deinen Liebsten und bist gleichzeitig offen für neue Menschen in deinem Leben. Für Singles könnte sogar ein ganz besonderer Mensch darunter sein. Im Job glänzen Löwen mit ihrer ausgeglichenen, lebensfrohen Art und einer großen Portion Empathie, was dich zum:zur perfekten Vermittler:in macht. Freu dich auf eine Woche, in der du ganz in deiner Mitte angekommen bist und gönn dir ganz viel Zeit für dich selbst und Entspannung pur.