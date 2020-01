Horoskop: 3 Sternzeichen, denen diese Woche alles gelingt

Schon klar. Wenn Montagmorgen plötzlich wieder der Wecker klingelt und uns aus dem Tiefschlaf reißt, fällt es immer schwer zu glauben, dass die Woche überhaupt zu irgendetwas gut sein könnte. Doch wie wir aus Erfahrung alle wissen: Selbst die besten Wochen starten mit einem Montag! Für welche Sternzeichen diese Woche laut Horoskop absolutes Überflieger-Glücks-Potenzial hat, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen erwartet eine SUPER Woche

Steinbock

Nach wie vor befinden wir uns in der Geburtstagssaison des Steinbocks – und in der meinen es die Sterne mit dem liebenswerten Erdzeichen offenbar extra gut. Steinböcken gelingt es momentan außergewöhnlich leicht, sich zu entspannen und die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Und wie die meisten Menschen wissen, die schon einmal aus einem wirklich erholsamen Urlaub zurück gekommen sind: Entspannt und ohne Druck funktionieren wir alle am besten! Genau das erfährt auch der Steinbock diese Woche mal wieder: Ob im Privaten oder im Job, Steinböcke rocken gerade alles.

Fische

Fische haben diese Woche grandiose Ideen und, was noch wichtiger ist, ausnahmsweise mal den Mut und das Selbstvertrauen, daran zu glauben! Ähnlich wie der Steinbock spürt auch das Wasserzeichen diese Woche, dass es meist viel hilfreicher ist, den Druck rauszunehmen und sich etwas zu gönnen, als sein Ziel verbissen zu verfolgen. Die Harmonie, die die Fische momentan im sozialen Bereich begleitet, ist quasi die Kirsche auf der Sahnetorte, als die das Sternzeichen diese Woche erlebt.

Löwe

Löwen haben diese Woche einen Energieschub, der sich sowohl auf den beruflichen als auch den privaten Bereich unmittelbar positiv auswirkt. Klar, dass das zusätzliche Motivation zur Folge hat und eine Kettenreaktion nach sich zieht. Um es kurz zu machen: Das Feuerzeichen ist diese Woche weder zu stoppen noch unterzukriegen!

Was die Woche diesen und den anderen Sternzeichen sonst noch so bringt, erfährst du in unserem Wochenhoroskop.