Der November eignet sich ohnehin für Rückblicke und Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit. Welche Sternzeichen der Kosmos dabei diesen Monat besonders unterstützt, liest du hier.

Der November ist generell ein Monat, in dem viele Menschen zur Ruhe kommen, durchatmen, innehalten und sich auf sich besinnen. Er lädt geradezu dazu ein, zurückzuschauen und sich zu vergegenwärtigen, was das Jahr bislang gebracht hat, wofür es steht, wie zufrieden wir mit dem Weg sind, auf dem wir uns befinden. Insofern ist der November zugleich ein günstiger Zeitpunkt, um sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Wobei das ohne konkreten Anlass und Hilfe mitunter schwerfallen kann.

Meist begleitet uns die Vergangenheit, ohne dass wir es merken. In unser Denken, Entscheiden, Fühlen und Handeln fließt sie stets mit ein. Immer wenn wir glauben, auf eine konkrete Situation spontan zu reagieren, beeinflussen uns dabei unsere Erfahrungen, beeinflussen uns vergangene Situationen, an die wir heute gar nicht mehr denken. Und dabei handelt es sich nicht einmal ausschließlich um Erfahrungen und Situationen aus unserem eigenen Leben: Mit unserer Geburt erben wir die Vergangenheit unserer Eltern, Großeltern, unserer Kultur. Doch wie gesagt: In der Regel ist uns nicht bewusst, welche Rolle die Vergangenheit bei jedem unserer Schritte für uns spielt. Nur in manchen Momenten ereilt uns eine Ahnung – und oft hat in solchen Momenten der Kosmos seine Hände im Spiel.

Folgende Sternzeichen können im November damit rechnen, dass ihnen die Vergangenheit in Erscheinung tritt.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die im November die Vergangenheit überrascht

Steinbock

Steinböcke erleben die Präsenz der Vergangenheit diesen Monat besonders intensiv in einer engen Beziehung, in der es zu einem überraschenden Missverständnis kommen kann. Du erkennst, dass deine Weltsicht stark von deinem Erfahrungsschatz geprägt ist und dass dasselbe für deine Mitmenschen gilt. Nur unterscheiden sich eben eure Erfahrungen voneinander – was dazu führt, dass ihr die Dinge mitunter sehr unterschiedlich wahrnehmt. Ein offener Austausch fördert das Verständnis füreinander und gewährleistet langfristig Harmonie.

Fische

Fische haben insbesondere ab dem Neumond am 13. November eine starke Intuition. Nun spürst du nicht nur, was für dich richtig ist, sondern erkennst dabei zugleich die Weisheit, die dieses Gespür auszeichnet. Alles, was du in deinem Leben bislang gelernt hast, was du erreicht und nicht erreicht hast, ist in deiner Intuition verarbeitet, und in manchen Momenten, wenn dein Verstand Fragen stellt oder zweifelt, kannst du ihn nun zum Schweigen bringen, indem du die Vergangenheit annimmst und respektierst.

Widder

Widder fühlen die Verbundenheit zum Kosmos in diesem Monat intensiver als sonst. Du spürst, das alles fließend ist und nicht scharf voneinander abgegrenzt. In dieser Verfassung bist du empfänglich für einen Besuch aus der Vergangenheit, den dir das Universum unversehens sendet: Du wirst dich in einer Situation finden, die dir sehr vertraut vorkommt, obwohl sie neu ist. Erkennst du die Ursache deines Gefühls? Erkennst du die verborgene Gestalt aus der Vergangenheit? Wenn ja, wird es dir leichterfallen, die Situation zu bewältigen.

