Horoskop: 3 Sternzeichen, denen nächste Woche ALLES gelingt

Die letzte Februarwoche, und im Universum formieren sich die Himmelskörper spürbar um: Lagen in den vergangenen Tagen unter der Planetenballung im Steinbock noch Willenskraft und Tatendrang in der Luft, nähern wir uns nun einer Phase der Entspannung und Entladung. Welche Sternzeichen in dieser Situation besonders aufblühen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen machen in der Woche vom 24.02. bis 01.03. alles richtig

Wassermann

Wow! Venus meint es diese Woche wirklich gut mit dir. Deine Mitmenschen kannst du gerade von dir und deinen Ideen spielend leicht überzeugen – selbst wenn du noch zweifelst, sind sie schon begeistert. Ansonsten bieten dir die nächsten Tage viel Freiraum, den du kreativ zu nutzen weißt und ausschöpfst. Auch in der Liebe könnte dir diese letzte Februarwoche noch einmal einheizen ...

Fische

Du hast nächste Woche Merkur auf deiner Seite und damit einen starken Verbündeten! Um die Ecke denken, experimentieren und daraus lernen, auch mal an dich denken – all das gelingt dir in den nächsten Tagen außerordentlich gut. Nur körperlich solltest und kannst du jetzt getrost auf den Schongang treten. Meditation und Entspannung bekommen dir besser, als bis an deine Grenze zu gehen.

Löwe

Dir fällt es bis Ende der Woche besonders leicht, eine Balance aus "für andere" und "für dich" zu finden – und das nimmt dir eine große Last. Deine Kreativität und Motivation sind daher in den nächsten Tagen auf einem hohen Niveau. Genieß diese Zeit und deine Leistungsfähigkeit, aber möglichst ohne dich unter Druck zu setzen. Die Anforderungen steigen auch von selbst schon wieder früher, als dir lieb ist ...

