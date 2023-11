Horoskop 3 Sternzeichen, die ab dem 10.11.2023 das beste Wochenende erwartet

Gehörst du zu den Sternzeichen, denen die Sterne am Wochenende ab dem 10. November einen großen Schub Energie schenken?

Für das Wochenende hat sich das Universum richtig ins Zeug gelegt und hält tolle Impulse für alle Sternzeichen bereit. Vor allem in der Liebe sorgt Venus, die sich seit 8.11. in der kreativen Waage befindet, für Romantik und Harmonie.

Astrologie: Horoskop, diese Sternzeichen sind jetzt vom Glück geküsst

Außerdem wechselt am 10.11. Merkur vom Skorpion in den Schützen. Es warten neue Erkenntnisse, aber auch ganz viel Abenteuerlust und Neugierde, Neues zu entdecken. Eine tolle kosmische Mischung, die uns am Wochenende das Leben versüßt. Drei Sternzeichen werden ganz besonders begünstigt und dürfen sich schon jetzt auf die kommenden Tage freuen.

Quelle: Brigitte Horoskop, sodiac.de