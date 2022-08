In der dritten Augustwoche wirken eher beruhigende Einflüsse auf uns ein. Welche Sternzeichen laut Horoskop nun besonders von den kosmischen Voraussetzungen profitieren, liest du hier.

Der Höhepunkt der Perseiden liegt hinter uns, doch noch immer erzeugen die Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle bei der Reaktion mit unserer Atmosphäre sichtbare Lichtblitze, die wir als Sternschnuppen an unserem Himmel wahrnehmen. Selbst wenn wir nicht in den Himmel schauen und keine Sternschnuppen sehen, können sich die Perseiden tendenziell beruhigend und positiv auf unser Gemüt und Unterbewusstsein auswirken. Ein vages Gefühl, gut aufgehoben und an einem schönen, freundlichen Ort zu sein, mag manche Menschen nun begleiten, generell kann der Meteorstrom Zufriedenheit und Vertrauen in unser Universum fördern.

Der Mond nimmt in dieser Woche ab und durchläuft die Tierkreiszeichen Widder, Stier und Zwillinge. Während der Widder-Mond in der ersten Wochenhälfte unsere Intuition und unser Zutrauen in unsere Gefühle stärken kann, wird der Stier-Mond in einigen von uns ein erhöhtes Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität wecken. Im Tierkreiszeichen Zwillinge fördert die Mondenergie zum Wochenende vor allem Geselligkeit, Aufgeschlossenheit und Neugier gegenüber anderen Menschen.

Am Samstag, den 20. August, wechselt schließlich Planet Mars aus dem Stier ins Zeichen der Zwillinge. Im Zuge des Zwillinge-Mars können wir mit einem Kreativitätsschub rechnen. Zudem gelingt es uns nun besser, gelassen und entspannt mit Dingen umzugehen.

Für folgende Sternzeichen sind die Voraussetzungen in dieser Woche laut Horoskop besonders günstig.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 15. August eine wundervolle Woche haben

Stier

Stier-Geborene fühlen sich in dieser Woche wohl und zufrieden mit sich selbst. Du bist dir nun deiner Einzigartigkeit bewusst und akzeptierst dich mit all deinen Ecken, Kanten, Rundungen und sonstigen Gegebenheiten. In dieser Verfassung kannst du das Leben feiern und genießen, ohne dich dabei zu verstellen oder an dir zu zweifeln. Eine schöne, heitere Woche wartet auf dich.

Jungfrau

Jungfrauen können in dieser Woche sehr gut priorisieren und planen. Du bist top organisiert, hast den absoluten Durch- und Überblick und schaffst dadurch sehr viel, ohne dich gestresst zu fühlen. Ob das damit zusammenhängt, dass deine Ansprüche gerade ausnahmsweise auf einem realistischen Niveau sind statt auf Perfektion ausgerichtet?

Waage

Waagen können sich nun von diversen Lasten und Beschränkungen befreien. Jetzt ist es an der Zeit, bestehende Ordnungen aufzugeben und dich auf Neues einzulassen. Dafür wirst du dich zwar für eine Weile ein wenig chaotisch und unsicher fühlen. Doch am Ende dieses Prozesses bist du leichter, gelöster und freier. Dafür lohnt sich doch das zwischenzeitliche Chaos. Oder?

Verwendete Quellen: mondrausch.com, astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop