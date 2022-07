In der Woche vom 18. bis zum 24. Juli liegt Liebe und Gefühl in der Luft. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders viel Glück haben können, liest du hier.

Laut Wetterbericht rollt eine Hitzewille über Mitteleuropa und aus kosmischer Sicht kann es in der Woche von dem 18. bis zum 24. Juli ebenso heiß werden: Merkur und Sonne wechseln in das Feuerzeichen Löwe und Venus verlässt das kühle Luftzeichen Zwillinge und tritt in den Krebs ein. Allein der abnehmende Mond wirkt auf unsere Gefühlswelt auf seinem Weg durch die Tierkreiszeichen Fische, Widder, Stier und Zwillinge mit eher beruhigenden Energien ein.

Der erste Planet, der in dieser Woche in ein anderes Sternzeichen wechselt, ist Venus. Am 18. Juli erreicht der Liebesplanet das Wasserzeichen Krebs. Die Krebs-Venus-Energie kann bei einigen Menschen eine romantische Seite zum Leben erwecken, die sie in dieser Form nicht von sich kennen, die sie jedoch durchaus als angenehm und als Teil ihrer ureigenen Identität empfinden können.

Merkur findet seinen Weg am Dienstag, den 19. Juli, in das Tierkreiszeichen Löwe. Bei einem Löwe-Merkur kann es im zwischenmenschlichen Miteinander besonders leicht zu leidenschaftlichen Auseinandersetzungen und Begegnungen kommen – sowohl zu positiven als auch zu negativen.

Zum Ende der Woche, am Samstag, den 22. Juli, wandert schließlich die Sonne in das Feuerzeichen Löwe. Die Löwesonne stärkt bei den meisten Menschen ihre leidenschaftliche Seite und kann bei einigen das Selbstvertrauen fördern.

Folgende Sternzeichen haben unter den kosmischen Einflüssen zwischen dem 18. und 24. Juli insgesamt die besten Chancen auf eine besonders schöne Woche.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 18. Juli eine echte Glückswoche haben können

Widder

Widder fühlen sich in dieser Woche energiegeladen und mit sich im Reinen. Du akzeptierst dich, wie du bist, und hast keinerlei Angst davor, dich anderen Menschen unverstellt zu zeigen. Ebenso wenig fürchtest du zurzeit Herausforderungen: Egal ob Veränderungen oder Verantwortung übernehmen, du traust dir jetzt alles zu – und hast damit hundertprozentig recht.

Krebs

Krebse sind in dieser Woche besonders aufgeschlossen und kontaktfreudig. Andere Menschen inspirieren dich nun, gute Gesellschaft bedeutet dir zurzeit sehr, sehr viel – selbstverständlich wohl dosiert, Zeit für dich brauchst du natürlich auch. Deine positive Ausstrahlung sowie deine Sensibilität bringen dir jetzt jede Menge Sympathiepunkte ein, die sich wiederum positiv auf deine Selbstwahrnehmung auswirken.

Schütze

Schützen können in dieser Woche unter anderem von Jupiter profitieren: "Glaub an dich und mach dein Ding", flüstert der Glücksplanet Schütze-Geborenen nun zu. Niemand ist dir böse, wenn du dich um dich kümmerst und dafür sorgst, dass du dich wohlfühlst. Im Gegenteil, schließlich ist genau das deine Aufgabe. Diese Erkenntnis stärkt jetzt dein Selbstbewusstsein und lässt dich auf andere Menschen authentisch und sympathisch wirken. Davon abgesehen beflügelt dein Wohlbefinden deine Kreativität und deine Motivation.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info, mondrausch.com