Die Mondfinsternis am 5. Mai 2023 öffnet bisher verschlossene Türen. Für drei Sternzeichen bedeutet das ein ereignisreiches Wochenende. Welche das sind, erfährst du hier.

Das erste Mai Wochenende klopft an unsere Türen und mit den steigenden Temperaturen hebt sich auch bei den meisten Menschen die Laune. Der Monat ist nicht nur von vielen Feiertagen gespickt – auf die wir uns sicherlich freuen – sondern hat auch aus astrologischer Sicht einiges zu bieten.

Astrologie: Diese 3 Sternzeichen können sich auf das Wochenende freuen

Am Freitag, dem 5. Mai, wird es nämlich zu einer Mondfinsternis kommen. Je nach Standort verdunkelt sich ab ungefähr 20:30 Uhr ein Teil des Mondes. Er liegt dann im Schatten der Erde. Laut Horoskop bringt die Eklipse genau das in uns an die Oberfläche, was normalerweise im Verborgenen bleibt. Sie regt zum Nachdenken an und dient als Inspirationsquelle. Welche drei Sternzeichen durch diese Energien besonders positiv beeinflusst werden, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Horoskop