Aus astrologischer Sicht hat es die Woche vom 8. bis 14. August in sich. Welche Sternzeichen von den Ereignissen laut Horoskop am meisten profitieren können, liest du hier.

Die Tage werden langsam wieder etwas kürzer, das Grün der Bäume verliert an Frische und Strahlkraft, statt Erdbeeren und Spargel bekommen wir Pflaumen und Pfifferlinge auf dem Wochenmarkt. Allmählich nähern wir uns dem Spätsommer, einer wunderschönen, ganz besonderen Zeit im Jahr.

Aus astrologischer Perspektive bietet der Spätsommer grundsätzlich gute Voraussetzungen, um mit sich selbst ins Reine zu kommen und sich zu sortieren. Vor allem die Perseiden, die zwischen dem 17. Juli und dem 24. August Einfluss auf uns nehmen und um den 13. August ihren Höhepunkt erreichen, haben auf viele Menschen eine wohltuende, positive Wirkung. Besonders in dieser nun anstehenden zweiten Augustwoche können wir den Sternschnuppenschauer nicht nur sehen, sondern auch spüren – Wünsche und Lebensträume zu klären, kann sich jetzt für einige Menschen lohnen.

Ein weiteres Ereignis, das diese Woche relevant für uns ist, ist der Wechsel des Planeten Venus in das Feuerzeichen Löwe am Donnerstag, den 11. August. Der mit Löwe-Energie aufgeladene Liebesplanet fördert unsere Leidenschaft in Beziehungen oder Partnerschaften und kann uns daher intensive, emotionale Momente bescheren – sowohl harmonische als auch konfliktreiche.

Am Freitag, 12. August, strahlt dann noch ein Vollmond auf uns herab, der seinen Höhepunkt in den frühen Morgenstunden im Sternzeichen Wassermann erreicht. Er kann unsere Einzigartigkeit und Besonderheit hervortreten lassen und uns unsere persönlichen Werte und Ziele vor Augen führen.

Folgende Sternzeichen können aufgrund dieser und anderer Ereignisse und Konstellationen in unserem Universum vom 8. bis zum 14. August mit einer besonders schönen Woche rechnen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 8. August eine magisch schöne Woche haben

Wassermann

Wassermänner verspüren in dieser Woche sehr viel Liebe und Verbundenheit, sowohl zu anderen Menschen als auch zu sich selbst und dem Kosmos. Du kannst nun selbst Unschönes und Schmerzhaftes annehmen und schätzen und bewahrst bei Konflikten und Auseinandersetzungen einen kühlen, besonnenen Kopf.

Widder

Widder können in dieser Woche in einer ihrer Beziehungen einen wichtigen Schritt nach vorne setzen, der die Verbindung zu entsprechender Person erheblich vertieft und intensiviert. Dabei spielt die Klärung eines unbewussten Missverständnisses eine Rolle, das sich nun offenbart und sich daraufhin ein für allemal aus der Welt schaffen lässt.

Löwe

Löwen finden in der zweiten Augustwoche zu sich selbst und zu Kräften. Eine Welle von Lebensfreude erfasst dich und trägt dich mit sich, alles um dich herum wird nun zu einem Wunder und erfüllt dich mit Dankbarkeit und Liebe. In diesem Zustand erkennst du besonders klar und deutlich, was dir grundsätzlich am wichtigsten in deinem Leben ist: Menschen, die an deiner Seite sind. Und zwar ganz egal, ob du eine Welle reitest oder auf Tauchgang bist.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, mondrausch.com, astromedizin.info