Der Mond zieht sich langsam wieder zurück, doch Jupiter und Neptun verbreiten weiterhin gute Stimmung. Welche Sternzeichen vom 18. bis 24. April eine besonders schöne Woche haben, liest du hier.

Die neue Woche fängt schon einmal gut an: Mit einem Montag, an dem viele Menschen frei haben. Auf Ostern ist einfach Verlass. Aus astrologischer Sicht dominieren nach wie vor Einflüsse von Neptun und Jupiter, die unser Vertrauen in uns selbst und in unser Universum stärken. Der Glaube an die Liebe und das Gefühl einer tiefen, allumfassenden Verbundenheit kann nun jene Menschen erfassen, aufbauen und erfüllen, die offen für Wunder sind und dazu in der Lage, Unerklärliches zuzulassen und zu akzeptieren. Der Mond zieht sich langsam zurück, wechselt Mitte der Woche jedoch von einer absteigenden Bewegung in eine aufsteigende. Dabei passiert er die Tierkreiszeichen Skorpion, Schütze, Steinbock und Wassermann – eine spannende, mitunter möglicherweise aber emotional herausfordernde und aufwühlende Kombination. Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop eine besonders schöne Woche zu erwarten.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab Ostern die schönste Woche

Widder

Kurz bevor die Sonne in den Stier wechselt, sendet sie Widder-Geborenen noch einmal einen bunten Strauß aus Energie, Inspiration, Momentum und Impulsen. Alles, was du suchst, findest du nun in dir selbst, die Antworten auf die dringendsten deiner Fragen kannst du dir nur selbst geben. Hab keine Angst, Sehnsüchte zuzulassen und sie dir einzugestehen. Manchmal ist das genau der Anstoß, den Wünsche brauchen, um in Erfüllung zu gehen.

Jungfrau

Jungfrauen zeigen nun, bestärkt von Neptun, eine für sie außergewöhnlich große Offenheit und Bereitschaft, sich auf Träume und Wunder einzulassen. Das kann sich in ungeahnten Bereichen positiv auf dein Leben auswirken – beispielsweise in (d)einer Beziehung. Du blickst jetzt weniger pragmatisch auf deine Verbindungen, lässt dafür aber umso mehr Gefühl und Nähe zu. Das mag dir anfangs Angst machen, doch diese zu überwinden, ist der lieb gemeinte Rat der Sterne. Langfristig werden du und deine Liebsten von deinem Mut profitieren.

Schütze

Schützen spüren in dieser Woche ihre eigenen Bedürfnisse sehr klar und deutlich – und das erleichtert ihnen logischerweise, darauf zu reagieren und einzugehen. Einzig und allein die Angst, anderen Menschen möglicherweise etwas nicht recht zu machen, wenn du dich um dich selbst kümmerst, könnte dir nun im Weg stehen. Allerdings weißt du tief in deinem Innern, dass diese Angst unbegründet ist. Möchtest du dich dennoch von ihr leiten lassen?

Verwendete Quellen: mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop