Horoskop: Eine Entscheidung steht an, bei der du noch unsicher bist? Wenn du zu einem dieser drei Sternzeichen gehörst, solltest du am Wochenende besonders auf dein Bauchgefühl hören.

Du bist dir unsicher, wofür du dich entscheiden sollst? Du merkst, dass manche Menschen dir gerade nicht so gut oder besonders gut tun? Bei solchen Themen lohnt es sich immer, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Oft geht uns unsere Intuition leider verloren. Aber das Schöne ist: Wir können uns darin auch wieder schulen, genauer hinzuhören, was uns unser Bauch zuflüstert, wenn es um große und kleine Entscheidungen geht. Welche Sternzeichen am Wochenende zusätzliche Unterstützungen von den Sternen bekommen, erfährst du hier.

Steinbock

Der Steinbock konzentriert sich aktuell lieber ganz auf sich und seine Bedürfnisse. Spirituellen Support bekommt er dabei von Uranus und Neptun, die dabei helfen, eine gute Intuition zu entwickeln und das Augenmerk wieder mehr auf das Bauchgefühl zu lenken, worauf sich der Steinbock verlassen kann. Und das in allen Lebensbereichen. Egal, ob Liebe, Ernährung, Shopping, Sport oder Freundschaften: Steinböcke spüren aktuell deutlich, was ihnen guttut. Und das sind im Moment vor allem Me time und Zeit zum Relaxen. Wenn es also am Wochenende um Entscheidungen geht: Immer erst den Bauch befragen, ob es sich gut oder schlecht anfühlt.

Widder

Widder sind gerade ganz bei sich, fühlen sich wohl, sexy, ausgeglichen und selbstbewusst. Das strahlen sie auch aus und ziehen mit ihrem Charisma auch andere Menschen in ihren Bann. Doch nicht alle erweisen sich als passend. Für Singles gilt daher: Genießen! Aber bei der Auswahl derer, denen sie ihre Zeit schenken, ruhig auf die Intuition hören, denn die zeigt deutlich, ob eine Investition sich lohnt. Auch Paare können sich freuen: Venus schenkt die richtigen Impulse, um ihre Beziehung besonders und einzigartig zu gestalten. Widder spüren an diesem Wochenende genau, was ihnen guttut und sie aufbaut und davon darf es ruhig eine ganze Menge sein.

Fische

Fische sind derzeit richtige Sonnenkinder, fühlen sich mental gestärkt, geistig fit und spüren deutlich, was sie aktuell brauchen, was ihnen Energie gibt und was ihnen welche raubt. Auf die Impulse, die der Bauch an ihr Hirn sendet, sollten Fische daher dieses Wochenende besonders hören. Dinge, die guttun, stehen ganz oben auf der Liste. Ein entspannter Spaziergang ist dieses Wochenende möglicherweise dem anstrengenden Fitness-Workout vorzuziehen. Für Singles in Dating-Laune auch eine gute Gelegenheit, den Menschen besser kennenzulernen, der sich möglicherweise in ihr Herz schleichen möchte. Auch hier gilt: Das Bauchgefühl weiß, ob es passt.