Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen können andere am besten aufbauen +++ Diese Sternzeichen begegnen in der Widdersaison ihrer Angst +++

Horoskop 2021: Alle Infos und News zu den Sternzeichen

24. März

Horoskop: Diese Sternzeichen können andere am besten aufbauen

Um andere Menschen wirklich aufbauen zu können, brauchen wir in der Regel Empathie und Einfühlungsvermögen, eine möglichst konstruktive und positive Lebenseinstellung, ein Gespür für gesunde Bewältigungsstrategien und die menschliche Psyche – und wahrscheinlich wäre es auch gut, selbst in einer halbwegs stabilen und ausgeschlafenen Verfassung zu sein. Heißt: Es ist gar nicht mal so leicht, anderen erfolgreich auf die Beine zu helfen, wenn sie in ihrem Leben gestürzt sind. Folgende Sternzeichen haben dafür jedoch typischerweise ein besonderes Talent.

Stier

Stiere sind absolute Kumpeltypen und zeichnen sich durch Pragmatismus, Bodenständigkeit und seelische Stabilität aus – beste Voraussetzungen, um ihren Liebsten Halt zu bieten, wenn sie ihn brauchen. Statt sich komplett in die Gefühlswelt von anderen hineinzustürzen, geht der Stier die Dinge in der Regel empathisch, jedoch mit einer gewissen emotionalen Distanz an. Und nicht selten ist einem Menschen damit mehr geholfen, als wenn sein Gegenüber aus vollem Herzen mitleidet und -weint ...

Waage

Waagen können anderen mit ihrer lockeren, entspannten Art in nahezu jeder Situation Stress und Anspannung nehmen und das Gefühl geben, alles ist (oder wird) gut. Das Luftzeichen weiß und respektiert, dass jede Person auf seine ganz eigene Weise mit schwierigen Situationen umgeht, und stellt sich sehr schnell auf die individuellen Needs und Erfahrungen seiner Mitmenschen ein. Bei vielen stärkt das wiederum Selbstvertrauen und -akzeptanz – und das ist immer eine gute Voraussetzung, um wieder auf die Beine zu kommen.

Schütze

Schützen können sich einerseits sehr gut in andere einfühlen – und haben andererseits ein Talent dafür, Dinge zu entkatastrophisieren und den Blick auf das Positive zu richten. Ohne Leid und Schmerz klein zu reden, schaffen sie es oft, eine Misere zu relativieren und ihren Mitmenschen eine "das Leben geht weiter und vielleicht sieht es bald ja schon gar nicht mehr so düster aus"-Haltung zu vermitteln. Und mit der fällt es den meisten leichter, sich wieder aufzurichten, als mit einer Apokalypse-Attitude.

22. März

Horoskop: Diese Sternzeichen begegnen in der Widdersaison ihrer Angst

Wir alle haben unsere ganz persönlichen Ängste. Manche Menschen fürchten sich besonders vor Ablehnung, andere vor dem Scheitern, wieder andere vor Abhängigkeit und fast alle haben Angst vor Verlust und Enttäuschung. Meistens begleiten uns unsere Ängste, ohne dass wir sie großartig bemerken. Sie sind da, dirigieren uns vielleicht bei unseren Entscheidungen, aber selten stehen sie direkt vor uns und zwingen uns dazu, ihnen entgegenzutreten. Folgenden Sternzeichen wird genau das in den kommenden Wochen allerdings doch einmal passieren: Sie werden sich in der Widdersaison einer ihrer größten Ängste stellen müssen. Aber keine Sorge: Die Sonne im Widder verleiht uns allen eine Extraportion Kraft und Mut.

Fische

Geistig und emotional fühlst du dich in diesen Wochen fit und energiegeladen – doch dein Körper macht einfach nicht so mit, wie du es dir wünschst. Das triggert deine Angst vor dem Altern, vor dem Verfall, davor, dass deine Zeit auf Erden begrenzt ist ... Sie mag jetzt zwar völlig übertrieben sein, diese Angst, und deine Energielosigkeit nur eine kurze Phase. Aber du hast diese Furcht nun einmal in dir und in den kommenden Wochen wird sie sehr präsent.

Widder

Ausgerechnet Geburtstagskind Widder konfrontieren die Sterne mit seiner Angst? Tja, das Universum geht manchmal merkwürdige Wege ... Du hast nun sehr viel zu bewältigen, musst mit einer Vielzahl von Aufgaben und Problemen gleichzeitig jonglieren. Das ruft eine deiner größten Ängste hervor: Nicht stark genug zu sein. Und dem Leben, wenn es sich gegen dich richtet, nicht gewachsen. Vielleicht kannst du bei dieser Gelegenheit ja mal der Frage auf den Grund gehen, warum du davor solche Angst hast. Meinst du, du wurdest bisher vom Schicksal verwöhnt? Zweifelst du daran, dass du selbst dafür verantwortlich bist, was du bislang alles erreicht hast? Womöglich wollen dir die Sterne nun gar nichts Böses, wenn sie dir deine Angst vor Augen führen – vielleicht machen sie dir damit auch ein Geschenk.

Waage

Na, was ist deine größte Angst? Konflikte und Disharmonie sind wahrscheinlich zumindest vorne mit dabei. Dummerweise dürften dir davon während der Widdersaison einige über den Weg laufen. Sowohl in deinem Privatleben als auch beruflich stehen Auseinandersetzungen und widerstrebende Interessen auf dem Programm. Willst du ihnen ausweichen, wie du es am liebsten tust, wird es diesmal verdammt schwer für dich ... Aber vielleicht stellst du ja fest, dass du dich auch behaupten, einen Konflikt austragen kannst, wenn es darauf ankommt?