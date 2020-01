Horoskop: 3 Sternzeichen, die attraktiver sind, als sie denken

Mit der Selbsteinschätzung und -wahrnehmung ist es ja bekanntlich so eine Sache: Meistens unterschätzen wir unsere Stärken und Vorzüge und überschätzen die Ansprüche und Erwartungen, denen wir gerecht werden sollen. Das hat zwar den Vorteil, dass wir uns stets anstrengen, bemühen und über uns hinauswachsen. Aber auch den Nachteil, dass wir gestresster sind als nötig und nur selten so selbstbewusst, wie es angebracht wäre. Tja, das Leben als Mensch – ein ewiger Balanceakt ...

Bei welchen Sternzeichen gerade im Bereich Attraktivität Selbst- und Fremdwahrnehmung typischer Weise sehr oft weeeeiiiit auseinanderliegen, verraten wir jetzt (wobei dazu noch einmal ausdrücklich angemerkt werden muss, dass für diese Art von Sehschwäche alle Sternzeichen eine gewisse Anfälligkeit aufweisen ...).

Horoskop: Diese Sternzeichen sind attraktiver, als sie denken

Fische

Fische haben meist das Gefühl, dass sie aktiv für andere da sein und sich um sie kümmern müssen, um (zurück)geliebt zu werden. Sie beschäftigen sich eher mit Fragen wie "Was braucht diese Person von mir?" oder "Wie kann ich diesem Menschen helfen?" als "Was sehen andere in mir?" oder "Wie findet er mich?". Insofern haben sie oft gar nicht auf dem Schirm, dass es (auch) ihre Attraktivität und ihr Selbstwert sein könnten, die ihre Mitmenschen zu ihnen hinzieht und reizt. Das macht das Wasserzeichen von außen betrachtet zwar sympathisch – doch für sein persönliches Glück und Leben wäre es besser, wenn es Selbstliebe lernen und auch mal sein eigenes Selbstbewusstsein stärken würde ...

Stier

Die großen Stärken des Stiers sind sein Pragmatismus, Treue und Genussfähigkeit – und oft weiß er das auch. Was dem Erdzeichen jedoch nur selten klar ist: Diese Eigenschaften verleihen ihm neben einer entspannten, angenehmen Ausstrahlung eine höchst attraktive Wirkung! Denn egal, ob ausgeflippte Abenteurer, die gerne experimentieren und ausprobieren, oder bodenständige, strukturierte Menschen, die ihre Routine lieben: Eine patente Person, die Entscheidungen treffen kann und ihrem Partner bedingungslos zur Seite steht, kommt bei jedem gut an! Und ob jemand so eine Person ist oder nicht, spürt man sofort – dafür genügt den meisten schon ein erster Eindruck.

Waage

Waagen können gut vermitteln, andere zum Lachen bringen und Stimmung machen – doch dass sie (unter anderem) das für viele unheimlich attraktiv und sexy macht, haben sie nur selten auf dem Zettel. Lässig sympathisch, klar, willkommene Gesellschaft, immer, aber heiß und anziehend? Diese Eigenschaften sieht das Luftzeichen nur bei anderen. Wenn es doch nur wüsste, ...