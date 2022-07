von Leonie Hultsch Hitze pur: Derzeit erleben wir ein paar besonders warme Tage und damit eine drückende Hitze. Während das den meisten Menschen schnell zu viel wird, gibt es Sternzeichen, die zu dieser Zeit gut klarkommen.

30 Grad im Schatten können unangenehm werden, aber Widder, Löwen und Schützen erleben bei diesen Temperaturen einen wahren Aufschwung. Die Feuerzeichen sind echte Sommer-Bändiger und fühlen sich auch bei höheren Temperaturen wohl. Warum? Das lest ihr hier.

Hitzewelle: Eine hohe Belastung

Ein warmer Sommertag tut der Seele gut, denn wenn die Sonnenstrahlen uns treffen, steigt die Laune direkt und wir bekommen mehr Kraft. Doch während einer Hitzewelle, wie sie momentan herrscht, wird uns die Kraft viel eher geraubt und wir sollten uns vor den hohen Temperaturen schützen. Starke Hitze ist sehr anstrengend für den Körper und sorgt für eine besonders hohe Belastung. Wie du auf das Wetter reagierst, ist natürlich immer individuell, aber du solltest sehr auf deine körperlichen Bedürfnisse achten. Dein Sternzeichen kann dafür einige Anhaltspunkte bieten und zeigen, wie gut du mit Hitze umgehen kannst.

Feuerzeichen im Sommer: Widder

Als Widder gehörst du zum Element des Feuers, weshalb Wärme praktisch durch deine Adern fließt. Außerdem läutet dein Geburtstag den Frühling und damit die warmen Tage ein. Dein sehr energiegeladenes, leidenschaftliches und feuriges Gemüt genießt trockene und heiße Tage, denn wenn das Wetter gut ist, geht es dir automatisch besser. Widder sind in dieser Zeit voller Motivation und nutzen jede freie Minute in der Natur. Ihre Kraft und Durchsetzungsfähigkeit reißt im Sommer alle mit. Widder wollen raus, weshalb der Sommer für dich die Jahreszeit der Erlebnisse ist, und da hält auch die Hitze dich nicht auf. Ruhe und Langeweile kommen nicht infrage.

Löwe

Löwen feiern im Hochsommer ihren Geburtstag. Kein Wunder also, dass sie erst an warmen Tagen auf Betriebstemperatur kommen. Heiße Zeiten kann dieses Sternzeichen also sehr gut verarbeiten. Als Löwe kannst du selbst bei höheren Temperaturen die Nacht durchtanzen. Als Ausgleich dient dir eine schöne Abkühlung im Wasser oder einfach ein kühler Drink – denn eines ist dir klar: Diese Tage müssen genutzt werden. Löwengeborene sind stark und strahlend, die Sonne liegt in ihrem Zeichen und so wird der Sommer ihrem Temperament besonders gerecht.

Schütze

Für Schützen geht es bei Hitze wortwörtlich heiß her, denn der Sommer ist nicht nur die Lieblingszeit des Sternzeichens, sondern auch eine besondere Zeit für die Liebe. Das sehr abenteuerlustige, optimistische und energiegeladene Tierkreiszeichen blüht im Sommer auf und damit steigt auch die Flirtlaune sowie die Wahrscheinlichkeit für romantische Abenteuer. Als Schütze bist du unabhängig, genießt Freiheiten und probierst dich gerne aus. Wenn es im Sommer für andere zu heiß wird, steigt deine Motivation umso mehr. Aus diesem Grund bist du an warmen Tagen am liebsten unterwegs und verbringst deine Zeit mit deinen Liebsten sowie neuen Menschen.

Tipps, um die Hitze gut zu überstehen

Bei extremen Temperaturen ist es wichtig auf den eigenen Körper zu achten und auf sich aufzupassen. Hier sind ein paar Tipps, die du bei diesem Wetter beachten kannst:

Auf sehr anstrengende sportliche Aktivitäten verzichten, denn der Körper verbraucht durch die Hitze sehr viel Energie.

Stundenlange Sonnenbäder vermeiden und viel eher schattige Plätzchen aufsuchen.

Dem Körper etwas Ruhe schenken und sich mehr Zeit nehmen.

Viel Wasser trinken, damit ihr nicht dehydriert.

Für mehr Luftfeuchtigkeit sorgen: Hänge ein feuchtes Handtuch auf oder besorge dir ein Wasserspray, um dich zwischendurch zu erfrischen.