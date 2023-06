Wir alle haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Folgende Sternzeichen können sich freuen: Sie hat das Universum mit dem Talent ausgestattet, auf sich selbst aufpassen zu können.

"Pass auf dich auf!" Dieser Satz sagt sich leicht dahin. Oft liegt sehr viel Bedeutung darin, wenn wir ihn einem Menschen sagen: Wir bringen damit zum Ausdruck, dass wir nicht möchten, dass der angesprochenen Person etwas Schlimmes widerfährt. Dass wir nicht möchten, dass es ihr schlecht geht – oder wir sie gar verlieren. Wenn wir einen Menschen darum bitten, auf sich aufzupassen, bringen wir damit zum Ausdruck, dass uns dieser Mensch wichtig ist.

So leicht, wie er auszusprechen ist, lässt sich dieser Satz mitunter allerdings gar nicht umsetzen. Manche Menschen scheitern daran, dass sie ihre eigenen Grenzen nicht kennen. Andere an der Einschätzung und Bewertung von Gefahren. Einige Menschen sind so damit beschäftigt, auf andere aufzupassen, dass sie sich selbst vergessen. Und manche sind vielleicht einfach nur sich selbst nicht wichtig genug. Auf jeden Fall gibt es eine ganze Reihe von Personen, die ihr Leben lang lernen müssen, auf sich aufzupassen – aber um zu lernen, ist das Leben schließlich da.

Folgende Sternzeichen können sich hingegen typischerweise relativ früh anderen Lektionen widmen: Sie verfügen in der Regel über ein besonderes Talent, auf sich acht zu geben.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die besonders gut auf sich selbst aufpassen können

Stier

Stiere können sich selbst sehr gut einschätzen und beobachten. Sie wissen, was sie sich zumuten können und was nicht – und wie lange oder weit sie ihre Grenzen in Ausnahmefällen dehnen können. Auch seine Energiequellen kennt das Erdzeichen genau und es zögert nie, ein Bad darin zu nehmen, wenn es die Gelegenheit dazu bekommt.

Zwillinge

Zwillinge haben ein Händchen dafür, mit realistischen Ansprüchen und Erwartungen durchs Leben zu gehen. Das schützt sie nicht nur vor Enttäuschungen, sondern auch davor, Energie an etwas zu verschwenden, das sich letztendlich doch als Luftschloss entpuppt. Außerdem bewahren seine natürliche Skepsis und seine Gelassenheit das Luftzeichen vor unüberlegten Handlungen und impulsiven Entscheidungen. Das senkt das Gefahrenpotenzial im Allgemeinen beträchtlich.

Schütze

Schützen fällt es in der Regel leicht, sich von anderen Menschen abzugrenzen. So belastet das Leid der gesamten Menschheit das Feuerzeichen üblicherweise schon einmal weniger als einige andere Persönlichkeiten. Davon abgesehen verfügen Schützen meist über einen sehr feinen Blick für Risiken und Gefahren: Sie sind zwar alles andere als ängstlich und wagen manchmal etwas, das nur wenige wagen würden, doch dazu entscheiden sie sich stets bewusst und frei. Und ist nicht auch das eine Art von auf sich aufpassen: Genau die Risiken einzugehen, die wir in kauf nehmen möchten und können?