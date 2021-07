Wir können uns ja leider nicht immer aussuchen, wer uns anziehend und sympathisch findet. Und das führt bei folgenden Sternzeichen laut Horoskop oft dazu, dass sich die falschen Menschen um sie bemühen ...

Ja, ja, das Wort toxisch wird zurzeit etwas inflationär gebraucht. Doch in Bezug auf menschliche Beziehungen ist es nun mal auch ziemlich treffend und prägnant. Es gibt eben Personen, die anderen nicht gut tun, die auf sie wirken wie Gift. Das heißt nicht, dass sie niemandem gut tun – ob ein Mensch toxisch auf uns wirkt, hängt immer davon ab, wer wir sind, welche Persönlichkeitsmerkmale von anderen uns schlecht bekommen, weil sie vielleicht unsere dunkelsten Seiten und Gefühle zum Vorschein bringen, uns an unserem wundesten Punkt treffen ... Folgende Sternzeichen wissen womöglich, wovon die Rede ist. Denn sie ziehen Personen, die Gift für sie sind, geradezu magisch an.

Diese Sternzeichen ziehen ausgerechnet toxische Menschen magisch an

Stier

Auf Stiere ist einfach immer Verlass – und diese Eigenschaft wirkt wie eine Einladung oder ein Magnet auf Menschen, die andere schamlos ausnutzen. Die einen Freundschafts- oder Liebesdienst nach dem anderen in Anspruch nehmen, ohne es überhaupt zu merken. Verlangt man von ihnen dann aber doch mal eine Gegenleistung, kommt sofort der Vorwurf, man wäre egoistisch und überhaupt keine gute Partnerin, Freundin, Schwester, Tochter ... Und da dem Stier grundsätzlich sehr wichtig ist, seine Rolle "gut" zu spielen und zu erfüllen, wirkt dieser Vorwurf bei ihm natürlich bestens ...

Jungfrau

Jungfrauen sind typischerweise überaus leistungsbereit und einsatzfreudig. Sie versuchen stets, hundert Prozent zu geben und sind sich für kaum eine Aufgabe zu schade. Dahinter steckt bei vielen Jungfrauen die Überzeugung, dass sie etwas tun müssen, um sich ihren Platz in unserer Welt zu verdienen, dass sie einen Beitrag erbringen müssen, um wertvoll zu sein. Leider gibt es Menschen, die das schamlos ausnutzen. Sie suchen stets die Nähe zu fleißigen, engagierten, doch dabei auch unsicheren Personen wie der Jungfrau und bestätigen sie in ihrem Gefühl, wertlos zu sein, wenn sie nicht alles geben. Ob diese Menschen das bewusst oder unbewusst tun? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall sind sie es, die am Ende in der Regel profitieren – während die Jungfrau leidet.

Skorpion

Skorpione ziehen natürlich fast alle Menschen magisch an – ihr Charme ist einfach zu unwiderstehlich. Wie gut, dass das Wasserzeichen in der Regel mit einem Schutzschild unterwegs ist und sehr genau überlegt, wem es sein Vertrauen schenkt und wem nicht. Doch gerade das, diese Unnahbarkeit, dieses schwer zu gewinnen sein, reizt dummerweise viele Leute, die stets das am meisten begehren, was sie nicht haben können. Jägertypen, denen es nur darum geht, Beute zu machen, und die sich sofort wieder auf die Pirsch begeben, sobald sie ihr Ziel erreicht haben. Vor solchen Menschen sollte sich der Skorpion ganz besonders hüten. Denn sie würden ihm nichts als Schmerz zufügen.