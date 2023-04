Horoskop: 3 Sternzeichen, die den charmantesten Humor haben

Ganz ohne Humor zu leben, ist schwierig, doch zu manchen Persönlichkeiten passt ein ausgeprägter Humor besser als zu anderen. Welche Sternzeichen die geborenen Spaßvögel sind, liest du hier.

Humor ist tendenziell eine sehr positive Eigenschaft. Manchmal hilft er uns dabei, die Ironie des Lebens zu verstehen, und schenkt uns ein Lachen, wenn wir ohne ihn weinen würden. Er kann uns die Sympathien unserer Mitmenschen einbringen – sofern er uns nicht ins Fettnäpfchen führt – und unsere Beziehungen stärken. Humor tut meistens gut und macht Spaß. In manchen Situationen ist Humor allerdings fehl am Platz oder es bedarf sehr, sehr viel Feingefühls, ihn in angemessener Weise einfließen zu lassen. Wenn zwei Menschen zudem einen unterschiedlichen Humor haben oder eine unterschiedliche Auffassung von Humor, kann er zudem eine Belastung oder eine Konfliktquelle für eine Beziehung darstellen.

Einige Menschen tun sich etwas schwer mit Humor und fühlen sich gerade in unbekannten oder größeren sozialen Kontexten wohler, wenn sie eher mit Ernst und Seriosität auftreten als mit Augenzwinkern. Manche Persönlichkeitseigenschaften ergeben in der Kombination mit Humor jedoch eine so liebenswürdige, lustige und spaßmachende Gesamtkomposition, dass es einfach nur schade wäre, wenn diese Menschen ihren Witz für sich behalten würden. Natürlich können Personen, für die das gilt, grundsätzlich jedes Sternzeichen haben – doch bei folgenden Sternzeichen tritt eine solche Kombination der Charaktermerkmale besonders häufig auf.

Horoskop: 3 Sternzeichen, denen Humor besonders gut steht

Steinbock

Steinböcke sind Erdzeichen und als solche eher konservativ, bodenständig, seriös und verantwortungsvoll. Gleichzeitig sind sie oft allerdings sehr feinfühlig und haben ein starkes Bewusstsein für ihre Mitmenschen und deren Perspektive. Häufig nutzen Steinböcke ihren Humor, um nahbarer zu erscheinen, um Personen in ihrem Umfeld aufzulockern und um zu vermitteln, dass sie mit niemandem kämpfen oder einen Wettbewerb führen wollen. Das ist wichtig, denn: Steinböcke können aufgrund ihrer Zielstrebigkeit mitunter respekteinflößend und bedrohlich wirken – allerdings möchten sie meistens nur sich selbst besiegen. Mit Humor können sie prima zum Ausdruck bringen, dass sie freundliche, ungefährliche Menschen sind.

Krebs

Krebse haben typischerweise einen sehr eigenen, kreativen Humor, der viele Menschen überrascht, aber trotzdem abholt. Da der Krebs als Wasserzeichen sensibel und emotional intelligent ist, verletzt er in der Regel niemanden mit seinem Humor, verrät oft aber viel über sich selbst. Krebse öffnen sich mit ihrem Humor – doch während sie damit vielen Menschen ein Lachen schenken können, sind nur wenige für die darin enthaltene Botschaft empfänglich. Das allerdings ist genau gut so.

Waage

Waagen haben ein sehr gutes Gespür für Situationen, in denen Humor gefragt und angemessen ist, und verfügen über die nötige Schlagfertigkeit, um sofort zu liefern. Seine hohe Kreativität und Intelligenz sowie sein feiner Sozialsinn machen das Luftzeichen zu einem unheimlich charmanten Witzbold, auf den meistens Verlass ist. Die eine oder andere Waage mag Gefahr laufen, sich hinter ihrem Humor zu verstecken und stets in die Rolle des Klassenclowns zu verfallen. Doch wenn sie sich dieser Gefahr bewusst sind und es schaffen, sie zu meiden, können Waagen ihren Humor als Superkraft nutzen.