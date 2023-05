Am 19. Mai beginnt ein neuer Mondzyklus. Folgenden Sternzeichen schenkt der Neumond besonders viel Kraft und Energie.

Diesen Monat haben wir es wieder mit einem herkömmlichen Neumond zu tun: Am Freitag, 19. Mai, befindet sich der Erdtrabant zwischen Sonne und Erde und kehrt uns somit seine Schattenseite zu. Während diese Konstellation zur letzten Neumondphase vor gut vier Wochen zu einer Sonnenfinsternis führte – der Mond kreuzte da nämlich die Erdumlaufbahnebene um die Sonne –, scheint die Sonne diesmal wie in den meisten Fällen am Mond vorbei. Wir können uns also darauf einstellen, die üblichen Auswirkungen des Neumonds an uns zu beobachten.

Viele Menschen fühlen sich zu Beginn eines neuen Mondkreislaufs sowohl verhältnismäßig ausgeglichen und belastbar als auch besonders hoffnungsvoll und motiviert. Laut Expert:innen bietet sich die Neumondphase deshalb besonders dazu an, aktiv Projekte und Vorhaben anzugehen und sich einiges zuzutrauen. Wunden sollen nun schneller heilen, Wachstumsprozesse gefördert werden.

Zum Neumond am Freitag befindet sich der Erdtrabant im Sternzeichen Stier. Die Stier-Energie kann dazu führen, dass wir nun ein stärkeres Bedürfnis nach Sicherheit und Beständigkeit verspüren, und uns dazu inspirieren, den Mondzyklus zu nutzen, um auf dieses Bedürfnis einzugehen – sei es durch Investitionen in uns selbst, in unsere Beziehungen oder unser Zuhause. Der genaue Zeitpunkt des Neumonds am 19. Mai ist 17.55 Uhr und der Trabant vollzieht an diesem Abend eine aufsteigende Bewegung.

Folgenden Sternzeichen kommt der Neumond laut Horoskop besonders zugute.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die vom Neumond am 19. Mai besonders profitieren

Steinbock

Steinböcke fühlen sich in den nächsten Wochen leicht und beschwingt – was unter anderem mit einem Energieschub zusammenhängt, den ihnen der anstehende Neumond einbringt. Du setzt nun genau die richtigen Prioritäten, steckst deine Zeit und Kräfte in das, was dir wirklich etwas bedeutet. Das wiederum führt dazu, dass deine Reserven nicht so schnell erschöpft sind, sondern sich im Gegenteil wie von selbst immer wieder füllen.

Stier

Stiere haben in dem neuen Mondzyklus ein großes Wachstumspotenzial und können sich erheblich weiterentwickeln. Es fällt dir leicht, deine Stärken zu erkennen und sie auszubauen, außerdem kannst du dich gut abgrenzen und bist nahezu unerschütterlich, wenn du mit äußeren Einflüssen konfrontiert wirst. Der Neumond schenkt dir eine Gelassenheit und Klarheit, die du dir im besten Fall lange bewahren kannst.

Jungfrau

Die Kombination aus der aktuellen Neumondkonstellation und dem Energiefluss des Jupiter führt bei Jungfrauen derzeit zu einigen wertvollen Einsichten und Erkenntnissen. Du denkst nun sehr weit und siehst die großen Zusammenhänge des Universums außerordentlich klar. Das löst in dir eine Experimentierfreude aus sowie die Lust auf Veränderungen, da du dich mutiger und weniger verwundbar fühlst als sonst. Lass dir von deinem eigenen Mut nun bloß keine Angst machen: Es wird nichts Schlimmes passieren. Die Sterne legen nahe, dass sich Wagnisse für dich in naher Zukunft lohnen können.

