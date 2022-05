© More Than Production / Shutterstock

3 Sternzeichen, die der Neumond am 30. Mai nachhaltig beflügelt

Horoskop 3 Sternzeichen, die der Neumond am 30. Mai nachhaltig beflügelt

Am Montag, den 30. Mai, ist wieder einmal Neumond. Welchen Sternzeichen dieses Ereignis laut Horoskop einen Energieschub beschert, liest du hier.

Wie bereits im April beginnt im Mai zum Monatsende noch ein nigelnagelneuer Mondzyklus. Am Montag, den 30. Mai, um 13.32 Uhr unserer Zeit befindet sich der Mond genau zwischen Sonne und Erde und erreicht somit in diesem Moment den Höhepunkt seiner Neumondphase. Für unsere Augen wird der Erdtrabant folglich in den Nächten von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag nahezu unsichtbar sein, da seine im Schatten liegende Seite der Erde zugewandt ist. Von der Sonne aus erschiene er uns nun als Vollmond, doch wie uns die Geschichte von Daidalos und Ikaros gelehrt hat, kommen wir der Sonne lieber nicht zu nahe, bleiben stattdessen auf unserem lebensfreundlichen blauen Planeten und schlafen ein paar Nächte unter einem scheinbar mondlosen Himmel.

Während der Neumondphase am Montag befindet sich unser Trabant im Sternzeichen Zwillinge und bewegt sich aus unserer Sicht absteigend, das heißt, er steht von Tag zu Tag niedriger am Himmel. Die Sonne scheint problemlos an ihm vorbei, da er diesmal die Ebene der Erdumlaufbahn um die Sonne nicht schneidet – es kommt also zu keinerlei Sonnenfinsternis.

Durch die Zwillingeenergie wird der nun beginnende Mondzyklus von Neugier, Lebensfreude und Leichtigkeit geprägt sein. Es gelingt uns jetzt besser, über uns selbst zu lachen und unsere Patzer nicht ganz so schwer zu nehmen. Die absteigende Kraft, die dem Neumond innewohnt, fördert unsere Fähigkeit loszulassen und über den Dingen zu stehen. Schließlich sind in Bezug auf das Universum unsere Einzelschicksale nicht einmal Sandkörnchen an einem kilometerlangen Strand – auch wenn sie für uns Einzelne natürlich alles sind.

Auf folgende Sternzeichen wirkt sich der Zwillinge-Neumond am 30. Mai laut Horoskop besonders positiv aus.

3 Sternzeichen, die der Neumond am 30. Mai nachhaltig beflügelt

Wassermann

Wassermänner profitieren besonders von der absteigenden Kraft, die diesem Neumond innewohnt. Du kannst dich nun von beklemmendem Ballast und Blockaden befreien. Insbesondere Erwartungen und Ansprüche lässt du jetzt los, beziehungsweise erkennst sie als Fremdkörper in deiner Seele, die dir lediglich Raum zum Atmen nehmen. Selbst wenn es anfangs nur eine Erkenntnis ist, können daraus wunderbare Möglichkeiten für dich erwachsen.

Zwillinge

Bei Zwillingen weckt die Kraft des Neumondes in ihrem Zeichen die Lust zur Neugestaltung. Ob beruflich, in Bezug auf deine Alltagsgewohnheiten, die Einrichtung deiner Wohnung, dein Äußeres, deine Beziehungen – dir ist nach Veränderung, du bist dir nur noch nicht ganz im Klaren darüber, wo und wie. Musst du auch nicht sein, denn es besteht keinerlei Eile und die Klarheit wird sich einstellen mit der Zeit.

Schütze

Schützen unterstützt dieser Neumond und der damit beginnende Mondzyklus darin, ihre Beziehungen zu sortieren und sich selbst in Bezug zu ihren Liebsten zu verorten. Ein wertvoller und wichtiger Baustein für dein Selbstverständnis. Du fühlst nun sehr deutlich, was du dir von anderen Menschen wünschst und was du zu geben imstande bist. Darauf basierend kannst du Grenzen setzen, die dir Freiheit schenken, und Prioritäten ableiten, die deinem Energiehaushalt gut tun werden.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop