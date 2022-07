Glück bedeutet für die meisten Menschen etwas Unterschiedliches, und viele wissen gar nicht, was sie mit dem Begriff eigentlich genau verbinden. Welche Sternzeichen es laut Horoskop jedoch in diesem Sommer herausfinden können, liest du hier.

Zufallsglück, Liebesglück, Glücksmoment. Erfüllung, Zufriedenheit, Dankbarkeit. Glück im Unglück, selbst geschmiedetes Glück, herzlichen Glückwunsch. Glück gibt es in zahlreichen Varianten und Ausprägungen. Es kann kurzfristig sein oder langanhaltend. Wir können es fühlen oder rational erkennen. Es kann absolut sein oder relativ. Und wie das ganz große Glück aussieht, kann von Mensch zu Mensch erheblich variieren.

Während wir im Deutschen ein einziges Wort für Glück haben, mit dem wir eine Vielzahl von Bedeutungen verbinden können, gibt es im Tibetischen stolze 17 Symbole für verschiedene Glücksaspekte. Doch wahrscheinlich sind auch das nicht genug, um alle zu erfassen.

Glücklicherweise müssen wir nicht unbedingt wissen oder verstehen, was Glück ganz genau ist und was es alles sein kann, um es in vollem Umfang zu erleben. So können folgende Sternzeichen laut Horoskop noch in diesem Sommer ihr Glück finden, ohne nach etwas Bestimmtem gesucht zu haben.

Horoskop: Diese Sternzeichen finden diesen Sommer ihr Glück

Stier

Stiere machen in den Sommermonaten einige Veränderungen durch, die zum Teil mit großen Ängsten und Schmerz verbunden sind. Da das Erdzeichen Beständigkeit sehr schätzt, wird diese Zeit nicht unbedingt leicht. Allerdings ist all das nötig, um das Leben und sich selbst von einer neuen Seite kennenzulernen und auf den richtigen Weg zu finden, auf den eigenen Weg. Das Schöne ist: Schon während des Veränderungsprozesses wird deutlich, worauf er letztendlich hinausläuft – das persönliche Glück.

Löwe

Löwen können in diesem Sommer ihr Selbstbild entscheidend schärfen und erweitern. Das Feuerzeichen bricht nun aus den Bahnen aus, in die es sich selbst bist dato eingeordnet hat, und befreit sich somit aus seinen eigenen Schranken und Schubladen. Diese Befreiung ist mit einem großen Glückserlebnis verbunden – und offenbart darüber hinaus ein paar Orientierungshilfen für die ganz tiefe Erfüllung.

Waage

Waagen finden in diesem Sommer ihre Leichtigkeit zurück. Das Luftzeichen kann nun einen Großteil der Anspannung und Wunden seiner Vergangenheit hinter sich lassen und die Welt wieder mit den unbefangenen, aufgeschlossenen, wertschätzenden Augen sehen, die seinem eigentlichen Wesen entsprechen. So erleben Waage-Geborene nicht nur ihr Glück im Außen, sondern auch in ihrem Inneren – weil sie endlich zu sich selbst zurückgelangen.

Verwendete Quelle: wellandgood.com