Einige Menschen sind in materieller Hinsicht reich, andere in seelischer. Für welche Sternzeichen laut Horoskop typischerweise Letzteres gilt, liest du hier.

Menschen sind unterschiedlich, und zwar in vielfacher Hinsicht. Wir haben unterschiedliche Körper, unterschiedliche Lebensweisen und -standards. Wir interessieren uns für unterschiedliche Dinge und haben verschiedene Geschmäcker. Während einige Leute ihr Leben planen und langfristige Ziele brauchen, um glücklich zu sein, offenbart sich für andere der richtige Weg im Träumen. Das ist gut so. Jeder Mensch ist, wie er ist, und gibt vielleicht genau dadurch seinem Leben den größtmöglichen Sinn, den er ihm geben kann.

Was das Innere eines Menschen angeht, sind die Unterschiede mitunter noch größer als die, die wir von außen wahrnehmen können. So kann eine Person aussehen, als sei sie aufgeräumt, strukturiert, gelassen und in Gedanken bei ihrem Wochenendeinkauf, obwohl in Wahrheit mehrere Gefühle gleichzeitig in ihr lodern und sie in ihrem Kopf ein alternatives Wirtschaftssystem konzipiert. Soll heißen: In manchen Menschen tobt das Leben, ohne dass ihr Umfeld davon die geringste Ahnung hat.

Für folgende Sternzeichen ist es besonders typisch, dass sie einen unermesslichen Reichtum in sich tragen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ein besonders reiches Seelenleben haben

Fische

Fische halten sich häufig zurück. Dafür beobachten sie sehr genau und hören zu. So bleibt einigen Menschen mitunter verborgen, wie viel das sensible Wasserzeichen selbst zu geben hat. Das Einfühlungsvermögen von Fische-Geborenen hängt üblicherweise eng zusammen mit ihrem hohen Maß an Fantasie. Um es mit einem Bild zu sagen: Fische fügen Teile zusammen, wo andere nicht einmal ein Puzzle sehen.

Krebs

Krebse verfügen über ein großes Spektrum an Emotionen und nehmen auch sehr feine Abstufungen unterschiedlicher Gefühle klar und deutlich wahr. Ihnen ist bewusst, dass Mitgefühl stets eine Vereinfachung und Projektion ist – und oft macht sie das zu den besten Freund:innen.

Schütze

Schützen wirken auf manche Menschen vor allem unkompliziert und fröhlich, dabei steckt in vielen von ihnen eine sehr komplexe, vielschichtige Persönlichkeit. Die dem Feuerzeichen eigene Kombination aus Kreativität, Intelligenz und Gefühl verleiht ihm in der Regel eine umfangreiche, höchst lebendige Vorstellungswelt, in der zahlreiche Schätze bewahrt werden.