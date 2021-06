Sommer, Sonne, Ferien – der Juli wird ganz bestimmt super! Laut Horoskop haben besonders drei Sternzeichen einen wundervollen Monat vor sich.

Bis in die Nacht mit Freund:innen im T-Shirt am See sitzen, Fahrradtouren mit der Familie zu der Eisdiele mit diesem ganz besonders leckeren Pistazieneis, entspannt und ohne dicke Klamotten durch die Stadt flanieren. Zu all diesen Dingen lädt uns der Juli quasi mit ausgebreiteten Armen ein. Einige Menschen fahren in den Urlaub, andere genießen den Sommer vor und nach ihrem Feierabend und an den Wochenenden. Doch bei den meisten ist die Stimmung in diesem Monat überdurchschnittlich gut.

Aus astrologischer Sicht prägt uns zunächst besonders Venus im Sternzeichen Löwe. Selbstliebe und Selbstfürsorge stehen nun sehr weit oben auf unserer Prioritätenliste, es fällt uns leichter als sonst, uns selbst etwas Gutes zu tun und uns von den Erwartungen und Ansprüchen anderer Menschen abzugrenzen. Später fördern dann Mars und Neptun das Interesse und unser Bedürfnis nach sozialem Kontakt und Austausch. Folgende drei Sternzeichen haben laut Horoskop insgesamt einen besonders schönen Juli zu erwarten.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben den schönsten Juli zu erwarten

Krebs

Krebse haben in diesem Monat die Gabe, mit einem Blick das Wesentliche zu sehen und bei Entscheidungen alle relevanten Punkte intuitiv zu berücksichtigen und zu fühlen. Vor allem dank der Sonne und Merkur in seinem Zeichen verfügt der Krebs jetzt über eine beeindruckende Übersicht und ist in der Lage, ausgesprochen klug und weise zu agieren.

Jungfrau

Jungfrauen fühlen sich im Juli besonders hoffnungsvoll, optimistisch und beschwingt – und in dieser Stimmungslage wird selbst das scheinbar Unmögliche plötzlich möglich. Vor allem Jupiter ist der Jungfrau in diesem Monat wohl gesonnen und bietet ihr eine tolle Chance an.

Waage

Waagen gelingt es im Juli ausgesprochen gut, den Spagat zwischen Selbstfürsorge und auf andere Menschen eingehen hinzubekommen. Dem Luftzeichen gelingt es nun besonders leicht, bei sich zu bleiben und zugleich genau zu spüren, was seine Mitmenschen fühlen, brauchen und denken. Natürlich sind das beste Voraussetzungen, um Beziehungen zu festigen und eine schöne, harmonische Zeit mit anderen zu verbringen.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop