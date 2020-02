Horoskop: 3 Sternzeichen, die ihre Kräfte schonen sollten

Erst Dienstag, das heißt, die Woche ist noch lang! Vor allem drei Sternzeichen sollten daher ihre Kräfte schonen: Widder haben gezwungenermaßen schon einiges gerissen dieses Jahr. Langsam bekommen sie es zu spüren und sollten sich eine Auszeit gönnen oder zumindest einen Gang runterschalten. Krebse mussten sich in der letzten Zeit auf viele schwerwiegende Veränderungen einlassen – und das schlaucht immer. Für Krebse heißt es daher erstmal: Sich nichts Neues mehr aufhalsen und in aller Ruhe an die veränderten Umstände gewöhnen. Skorpione haben sich in letzter Zeit selber sehr unter Druck gesetzt und wollten immer noch einen draufsetzen. Doch irgendwann erreicht nun mal auch ein Skorpion seine Grenze ...

Huch! Schon Kalenderwoche 25? Das Jahr ist ja beinahe halb um?!! Drei Sternzeichen trifft diese Erkenntnis mit Blick auf ihre Bucket List 2019 wie ein Schlag: Wassermänner haben dieses Jahr zwar schon einiges erlebt, doch ihr wichtigstes To-Do konnten sie noch nicht erledigen. Da es sich auch diese Woche nicht einrichten lässt, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich abzulenken und die Zeit anders zu vertreiben. Steinböcke stellen fest, dass sie sich mal wieder zu viel vorgenommen haben. Um sich nicht zu verzetteln, sollten sie spätestens jetzt Prioritäten setzen. Jungfrauen hinken wiederum hinterher, weil sie es hier und da ein bisschen mit der Sorgfalt übertrieben haben. Bei uns findest du ein ausführliches Wochenhoroskop für jedes Sternzeichen.

Lust auf einen heißen Flirt zum Wochenende? Inklusive Knutschen? Dann bist du bei fünf Sternzeichen gut aufgehoben. Krebse und Fische sind extrem gefühlvoll – sie können sich auf jeden Kuss-Partner optimal einstellen. Skorpione wissen, wie sie es beim Knutschen besonders prickelt. Da wird einfach jedem heiß. Schützen sind beim Küssen voll bei der Sache und immer offen für Neues. Und wer mal einen Wassermann geküsst hat weiß: Es gibt kaum eine schönere Art, die Welt um sich herum zu vergessen ... Mit welchem Sternzeichen du (beim Küssen) besonders gut harmonierst, erfährst du übrigens auch in unserem Partnerhoroskop.

Auf der einen Seite gibt es Energievampire, die uns jedes Mal, wenn wir Zeit mit ihnen verbringen, Kraft zu stehlen scheinen. Doch auf der anderen Seite gibt’s zum Glück auch Menschen, die uns stärker machen und inspirieren. Überdurchschnittlich oft sind letztere eines dieser vier Sternzeichen: Waagen sind mit ihrem offenen, ausgeglichenen und überaus friedfertigen Wesen grundsätzlich eine angenehme Gesellschaft. Mit einer Waage vergisst du schnell, was dich eben noch aufgewühlt hat, und kannst wunderbar in den Genieß-den-Moment-Modus schalten. Fische nehmen dir schon allein dadurch einen Teil deiner Last, dass sie dir aufmerksam zuhören und dich spüren lassen, dass du wichtig bist. Ein Stier schafft es so gut wie immer, dir den Weg aus deinem Gefühlschaos zu zeigen – indem er dir hilft zu priorisieren und die Dinge anzupacken. Und wenn du dich länger mit einem Wassermann umgibst, wirst auch du früher oder später verinnerlichen, dass das Leben in Wahrheit ein wunderbares Geschenk ist.

Manchmal ist es schwer herauszufinden, auf wen man sich verlassen kann und bei wem man eher vorsichtig sein sollte. Zum Glück geben uns die Sterne da ein paar Hinweise. Wassermännern liegen Loyalität und Solidarität in der Natur. Andere zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen oder hintergehen? Käme einem Wassermann wohl nie in den Sinn. Fischen kannst du dich ruhigen Gewissens anvertrauen, weil du einerseits von ihnen viel Verständnis und Einfühlungsvermögen erfahren wirst, und sie andererseits viel zu viel Mitgefühl haben, um dich in die Pfanne zu hauen oder dein Vertrauen zu missbrauchen. Bei Steinböcken ist es vor allem ihr Verantwortungsgefühl, das sie so verlässlich macht. Sie wissen genau: Wenn ihnen jemand sein Vertrauen schenkt, ist es ihre heilige Pflicht und Aufgabe, diesen Jemand nicht zu enttäuschen. Schützen schützen mit ihrer Vertrauenswürdigkeit in erster Linie sich selbst: Jemanden zu enttäuschen oder zu hintergehen verursacht bei ihnen ein schlechtes Gewissen und bringt sie in einen Konflikt, den sie vermeiden wollen.

Hach ja, so ein langes Wochenende ist schon was Schönes! Besonders die Erdzeichen haben die drei Tage genutzt, um runterzukommen und neue Energie für die kurze Woche zu sammeln. Steinböcke und Jungfrauen kommen gut voran und können sich gut konzentrieren. Stiere bewahren selbst in Stresssituationen eine beneidenswerte Ruhe. Hier findest du ein ausführliches Wochenhoroskop für dein Sternzeichen.

Beziehung, Beziehung, warum sind eigentlich immer alle so scharf auf eine Beziehung? Folgende drei Sternzeichen sind momentan sogar ganz froh, wenn sie keinen Partner an der Backe haben. Wassermänner genießen ihre Freiheit in vollen Zügen und nutzen sie zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Selbstentfaltung. Schützen wissen ganz besonders zu schätzen, dass sie keinerlei Kompromisse eingehen müssen und für niemanden außer sich selbst Verantwortung haben. Waagen wiederum lieben an ihrem Single-Status am meisten, dass sie mit vielen unterschiedlichen Leuten Zeit verbringen können, ohne dass jemand eifersüchtig wird oder sich vernachlässigt fühlt.

