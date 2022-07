Unsere Vergangenheit lässt sich nicht so einfach abschütteln. Welche Sternzeichen das im August laut Horoskop besonders intensiv erleben werden, liest du hier.

Meistens ist es uns gar nicht bewusst, doch unsere Vergangenheit folgt uns auf Schritt und Tritt. Intensive Erfahrungen hinterlassen Spuren in unserer Identität. Was wir einmal gefühlt haben, prägt, was wir jetzt fühlen und was wir in Zukunft fühlen werden. Was wir einmal erlebt haben, beeinflusst, was wir uns zutrauen, was wir meiden und was wir fürchten.

Deshalb sind Momente, in denen wir unserer Vergangenheit in der Gegenwart begegnen, in der Regel besonders wertvoll. In solchen Momenten haben wir eine gute Chance, uns selbst zu erkennen. Eine gute Chance zu verstehen, warum wir tun, was wir tun, warum wir fühlen, wie wir fühlen, warum wir sind, wer wir sind. Sie mögen mitunter schmerzhaft sein, diese Momente, und sie mögen uns manchmal sogar niederschmettern. Doch wenn wir sie als Chance begreifen, können wir durch sie gewinnen. An Freiheit, Selbstbewusstsein und an Glück.

Im August können sich laut Horoskop folgende Sternzeichen auf eine Begegnung mit ihrer Vergangenheit einstellen. Was werden sie diesmal wohl gewinnen?

Horoskop: 3 Sternzeichen, die im August von ihrer Vergangenheit eingeholt werden

Steinbock

Steinböcke geraten im August in eine Situation, in der sie erkennen, dass etwas, an dem sie gewohnt sind festzuhalten, weil es irgendwann einmal richtig und gut für sie war, sie mittlerweile in erster Linie einschränkt, unflexibel macht und belastet. Wenn du verstehst, warum du damals nach diesem Etwas gegriffen hast und es bis heute mit dir trägst, wird es dir leichter fallen, nun davon Abschied zu nehmen. Findest du den Mut, dich der Auseinandersetzung mit deiner Vergangenheit zu stellen? Die Sterne glauben offenbar an dich.

Stier

Stiere können in diesem Monat sehr viel über ihre Gefühls- und Verhaltensmuster in Erfahrung bringen. Von außen betrachtet mag die Ähnlichkeit der Gegenwart zu früheren Erlebnissen gar nicht offensichtlich sein, doch in deiner Wahrnehmung erkennst du nun in einigen Momenten den Ursprung deiner Emotionen, das heißt, die Momente, die dein Fühlen in der Vergangenheit geprägt haben. Mit diesen vergangenen Momenten heute und in deinem Gedächtnis Frieden zu schließen und sie aus deiner jetzigen, reiferen Perspektive zu betrachten, kann dein Unterbewusstsein zumindest ein Stück weit befreien und deine Identität öffnen. Du kannst also erheblich von einem dich Einlassen auf deine Vergangenheit profitieren.

Skorpion

Skorpione stoßen in diesem August in einem zwischenmenschlichen Konflikt auf einen äußerst wunden Punkt bei sich selbst – und im Zuge dessen auch auf dessen Herkunft beziehungsweise Ursprung. Mit einem Mal erinnerst du dich an den Moment in der Vergangenheit, der dir solch einen Schmerz zugefügt hat, dass du bis heute fürchtest, ihn erneut erleben zu müssen. Doch zugleich erkennst du auch, dass sich deine heutige Situation von damals unterscheidet. Kannst du diese Erkenntnis in deine Gefühlswelt und dein Handeln einziehen lassen? Die Sterne wünschen es dir sehr.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop