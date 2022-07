Du bist mit deiner Vergangenheit im Reinen? Dann wird es dich sicher nicht stören, wenn dir der Kosmos im Juli einen kleinen Gruß von ihr sendet.

Unsere Vergangenheit ist in gewisser Weise stets präsent. Schließlich haben all unsere vergangenen Entscheidungen und Handlungen dazu geführt, dass wir nun in der Gegenwart leben, in der wir leben. Allerdings befindet sich nur ein vergleichsweise kleiner Teil unserer Vergangenheit in unserem Bewusstsein. Die eine oder andere Entscheidung, die eine oder andere einprägsame, emotionale Erfahrung, die uns in Erinnerung geblieben ist. Doch Zigtausende von Momenten sind einfach passiert und haben die Richtung unseres Lebens beeinflusst, ohne dass wir sie noch groß auf dem Zettel hätten.

Manchmal passiert es allerdings, dass dunkle Stellen unserer Vergangenheit plötzlich erleuchtet sind und wir einen Blick darauf erhaschen können. Im Juli kann laut Horoskop folgenden Sternzeichen ein solches Erlebnis widerfahren – sie möchte der Kosmos offenbar mit einem bestimmten Element ihrer Vergangenheit konfrontieren.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die im Juli von ihrer Vergangenheit eingeholt werden

Widder

Widder-Geborenen bietet sich im Juli eine Gelegenheit, ihr Leben auf den Kopf zu stellen und eine völlig neue Ordnung zu etablieren. Doch kann das nicht gelingen, ohne vorher mit der Vergangenheit Rücksprache zu halten und sich von alten Glaubenssätzen und Überzeugungen zu lösen. Was kommt von mir und ist aus meiner Verarbeitung von Erlebnissen gewachsen und was haben mir andere vermittelt und zugetragen, ist die Frage, die darüber entscheiden sollte, welche Wertvorstellungen bleiben und welche gehen dürfen.

Krebs

Bei Krebsen treten im Juni durch Neptuns Zutun einige unbewusste, fast vergessene Sehnsüchte und Wünsche ans Licht. Getriggert wird dieser Prozess durch Erfahrungen, die an frühere Situationen und Erlebnisse erinnern, und die mit dazu geführt haben, dass jene Sehnsüchte überhaupt ins Unbewusste abgeschoben wurden – anstatt erfüllt. Ein günstiger Zeitpunkt für diese Art der Vergangenheitsbegegnung, denn in der sommerlichen Atmosphäre stellt sich schnell die Erkenntnis ein: Solange wir leben, ist es niemals zu spät.

Löwe

Für Löwen wird der Juli ein Monat voller Energie und Lebensfreude. Teilweise spürt das Feuerzeichen so viel Power und Enthusiasmus in sich, dass es schwerfällt zu priorisieren und eins nach dem anderen anzugehen, anstatt alles gleichzeitig zu machen. Dieses auf mehreren Hochzeiten parallel Tanzen kann natürlich immer zu Problemen führen, doch manchmal sind wir auch in der Lage, vieles zu jonglieren – und dies scheint beim Löwen nun der Fall zu sein. Zumindest besteht aus Sicht der Sterne kein Anlass dazu, auf die Bremse zu treten. Allerdings melden Menschen aus dem nahen Umfeld des Tierkreiszeichens Bedenken an. "Das kannst du doch nicht ...", "du überschätzt dich ..." – diese Botschaften vernehmen Löwen nun vermehrt von Personen, die sie eigentlich bestärken und unterstützen sollten. Déjà-vu-Erlebnis? Nein, tatsächlich Geschichte, die sich wiederholt. Doch wer gereift ist und weiser als damals, wird diesmal vielleicht den Mut finden, an sich selbst zu glauben, statt den Zweiflern zu vertrauen.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop