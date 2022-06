Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit kann unangenehm sein, doch meistens bringt sie uns einen Schritt weiter. Welche Sternzeichen sich laut Horoskop im Juni auf eine solch bittersüße Erfahrung einstellen können, liest du hier.

Der Juni ist ein günstiger Monat, um in eine Zeitschleife zu geraten und denselben Tag wieder und wieder zu erleben, wie es in dem Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray in der Hauptrolle geschieht. Schließlich ist es warm, die Sonne geht früh auf und spät unter, es gibt Erdbeeren und Spargel, Pflanzen und Tiere strahlen Leben und Zuversicht aus und die meisten Menschen sind gut gelaunt und entspannt. In einem Dezembertag gefangen zu sein, wäre jedenfalls deutlich schlimmer.

Nun liefern unsere Gestirne zwar keine Hinweise darauf, dass beziehungsweise bei wem so ein Zeitschleifefall im Juni tatsächlich eintreten würde (natürlich schadet es trotzdem nicht, sich vorsichtshalber ein paar Spargelgerichte zu überlegen, schließlich kann man nie wissen). Dafür deuten ihre Konstellationen und Schwingungen jedoch an, dass bestimmte Sternzeichen diesen Monat ihrer Vergangenheit begegnen und im Zuge dieser Begegnung die eine oder andere Angelegenheit klären könnten.

Folgende Sternzeichen können sich schon einmal überlegen, wie sie ihrer Vergangenheit gegenübertreten möchten.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die im Juni von ihrer Vergangenheit eingeholt werden

Wassermann

Der rückläufige Saturn im Zeichen Wassermann bringt Wassermann-Geborene nun mit ihrem früheren Ich in Kontakt. Einerseits hat dein inneres Kind jetzt eine starke Präsenz und dringt darauf, bei deinen Entscheidungen und in deinem Handeln berücksichtigt zu werden. Andererseits ist deine Erinnerung an den Menschen, der du vor einigen Jahren einmal warst, zurzeit sehr lebendig und klar, sodass du deine Veränderung und Weiterentwicklung deutlicher wahrnimmst als sonst. Und was sollst du mit alledem anfangen? Das ist natürlich allein dir überlassen. Ideal wäre womöglich, Wertvolles, das mit der Zeit verloren gegangen ist, für dich zurück zu erobern (zum Beispiel Neugier, Enthusiasmus, Vorstellungskraft), und Fortschritte, die dir in deinem Selbst auffallen, zu feiern (möglicherweise Gelassenheit, Souveränität, Selbstvertrauen). Doch auch jenseits des Idealen gibt es sehr viel Gutes.

Fische

Bei Fischen treten im Juni durch Neptuns Zutun einige unterbewusste, fast vergessene Sehnsüchte und Wünsche ans Licht. Getriggert wird dieses zum Vorschein Kommen durch Erfahrungen, die an frühere Situationen und Erlebnisse erinnern und die mit dazu geführt haben, dass jene Sehnsüchte überhaupt ins Unterbewusstsein abgeschoben wurden – anstatt erfüllt. Ein günstiger Zeitpunkt für diese Art der Vergangenheitsbegegnung, denn in der sommerlichen Atmosphäre stellt sich schnell die Erkenntnis ein: Solange wir leben, ist es niemals zu spät.

Schütze

Der Vollmond im Sternzeichen Schütze wirft zur Monatshälfte Licht auf die ureigensten Werte und Prioritäten des Feuerzeichens. Diese bildeten zwar für die meisten Schützen die Eckpfeiler und eine Orientierung dafür, dass sie sich ihr Leben so eingerichtet haben, wie sie es sich eingerichtet haben. Doch zwischen Alltag und Routinen gerieten sie hier und da in Vergessenheit und verloren an Präsenz. Nun jedenfalls ist eine gute Gelegenheit, sie wieder wichtiger zu nehmen und als Richtlinie für gegenwärtige und künftige Entscheidungen zu etablieren. Vorausgesetzt natürlich, sie fühlen sich nach wie vor passend und richtig an.

