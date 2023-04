© Bits and Splits / Adobe Stock

Nach dem Osterwochenende fühlen sich viele Menschen gestärkt und belastbar. Drei Sternzeichen kann das jedoch dazu verführen, sich zu übernehmen – laut Horoskop sollten sie daher vorsichtig sein.

Der Frühling weckt unsere Lebensgeister und schenkt vielen von uns neue Kraft und Motivation. Einige möchten jetzt am liebsten alles auf einmal machen: sich wieder mehr unter die Leute mischen, vielleicht die Augen nach einer möglichen Liebelei aufhalten, im Job Gas geben und nebenbei die Wohnung in einen kleinen Design-Palast verwandeln. Ach ja, fitter werden, mehr Gemüse essen und ungesunde Gewohnheiten aufgeben selbstverständlich auch.

Nichts gegen Eifer, und niemand möchte hier irgendjemanden bremsen. Allerdings mahnen die Sterne zur Vorsicht: Wer zu viel auf einmal angeht und sich zu hohe Ziele steckt, kann sich leicht verzetteln und ins Stolpern geraten. Daraus können wir zwar lernen – aber die investierte Energie ist dann unter Umständen weg. Das wiederum wäre schade, denn der Frühling fängt gerade erst an, und der Sommer möchte schließlich auch noch genutzt werden. Besonders folgende Sternzeichen ruft das Universum daher auf, achtsam zu sein und mit der eigenen Energie zu haushalten.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die nun dazu neigen, sich zu überfordern

Widder

Widder erscheinen oft unermüdlich und belastbar ohne Ende. Doch auch Widder sind Menschen – mit Grenzen und Fehlern. Gerade weil dein Umfeld deine Schwachstellen oft nicht wahrnimmt, ist es wichtig, dass du dir ihrer selbst bewusst bist und darauf eingehst. Schütze dich vor Überforderung und sag zu einigen Aufgaben Nein. Du kannst es dir locker leisten.

Stier

Stiere sind üblicherweise gut darin, eine gesunde Balance aus Entspannung und Anstrengung zu finden. Deswegen sind sie meist sehr leistungsstarke, zuverlässige Menschen, die in nahezu allem, was sie tun, erfolgreich sind. Derzeit sendet ihnen das Universum allerdings eine ungewöhnlich große Zahl an Aufgaben und Herausforderungen. Lass dich davon nicht aus deiner Ruhe bringen – und halte daran fest, dir Zeit für dich zu nehmen.

Jungfrau

Bei Jungfrauen ist das vorrangige Problem zurzeit nicht, dass sie sich zu viel vornehmen, sondern dass sie alles davon in einer Exzellenz erledigen wollen, die nicht nur unnötig ist, sondern auch unmöglich zu erreichen. Sicher könntest du dieses Problem lösen, indem du dich einfach auf weniger Vorhaben beschränkst. Noch mehr würde es dir allerdings bringen, nun mit Mut zur Lücke zu agieren. Es muss nicht alles perfekt sein, um gut genug zu sein.